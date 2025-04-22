Кроме того, поделились своими впечатлениями. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу UNBROKEN.

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Так, пациенты реабилитационного центра UNBROKEN, их семьи и другие посетители провели Поливальный понедельник вместе в Шевченковском гаю, что во Львове.

И гаивки водили, и вкусности пробовали, и песни пели. Все – под открытым небом в очень особенном для нас, львовян, месте – в атмосфере Музея народной архитектуры и быта Шевченковском гаю. А поскольку сейчас (21 апреля – 24 Канал) еще и Поливальный понедельник, то не обошлось и без веселых водных баталий. Это был прекрасный день,

– отметили в соцсетях UNBROKEN.

Напомним, накануне Пасхи принц Гарри приехал в Украину. Он посетил Superhumans Centre, что во Львове, где пообщался с пациентами, ветеранами, командой реабилитационного центра и участниками Игр Непокоренных.

Что известно о визите принца Гарри во Львов

Сын короля Чарльза III встретился с 10-летним Романом Олексивым, который потерял маму, но пережил российский обстрел Винницы в 2022 году. Также он встретился с парамедиком Юлией Паевской ("Тайрой").

К тому же герцог Сассекский встретился с первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины Юлией Свириденко, которая подарила ему пасхальную корзину с особым наполнением. Так, Меган Маркл с детьми уже попробовали пасху, которую принц Гарри привез из Украины.