Кроме того, монарх Великобритании признался, когда в последний раз встречался с Папой Римским Франциском. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

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Король Чарльз заявил, что они с женой глубоко опечалены, узнав о смерти Папы Франциска. В своем заявлении монарх и Камилла добавили, что понтифик был сочувствующим и беспокоился о единстве церкви.

Своей работой и заботой о людях и планете он глубоко повлиял на жизнь многих людей. Мы с королевой с особой любовью вспоминаем наши встречи с Его Святейшеством в течение многих лет, и мы были очень тронуты тем, что смогли посетить его в начале месяца,

– поделились члены королевской семьи в своем заявлении.

Что известно о смерти Папы Римского Франциска

Об этом стало известно 21 апреля 2025 года. Понтифик ушел из жизни в Ватикане в возрасте 88 лет.

Вероятной причиной смерти Папы Франциска, по данным СМИ, мог стать инсульт.