Крім того, монарх Великої Британії зізнався, коли востаннє зустрічався з Папою Римським Франциском. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.

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Король Чарльз заявив, що вони з дружиною глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Папи Франциска. У своїй заяві монарх і Камілла додали, що понтифік був співчутливим і турбувався про єдність церкви.

Своєю роботою та турботою про людей і планету він глибоко вплинув на життя багатьох людей. Ми з королевою з особливою любов'ю згадуємо наші зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і ми були дуже зворушені тим, що змогли відвідати його на початку місяця,

– поділились члени королівської родини у своїй заяві.

Що відомо про смерть Папи Римського Франциска

Про це стало відомо 21 квітня 2025 року. Понтифік пішов з життя у Ватикані у віці 88 років.

Ймовірною причиною смерті Папи Франциска, за даними ЗМІ, міг стати інсульт.