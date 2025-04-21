Після богослужіння люди, які зібралися на вулиці, побажали королю та королеві "щасливого Великодня". Крім того, Каміла отримала букет від дівчинки, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Принц Ендрю прибув разом зі своєю колишньою дружиною Сарою, герцогинею Йоркською. Також були принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс. До принцеси Євгенії та принцеси Беатріс приєдналися їхні чоловіки.

Герцог та герцогиня Единбурзі, принц Едвард та Софі, прибули разом зі своїм сином Джеймсом.

Королівська родина відвідала великодню службу / Фото з інстаграму королівської родини

Принца Вільяма і Кейт Міддлтон не було на великодній службі

Зазначимо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон пропустили великодню службу. Раніше повідомлялося, що вони вирішили провести святкові дні разом з дітьми, Джорджем, Шарлоттою та Луї, у заміському будинку в Норфолку. Минулого року принца та принцеси Уельських також не було на великодній службі.

Тоді минуло кілька тижнів після того, як Кейт Міддлтон оголосила, що лікується від раку. До речі, у січні 2024 року герцогиня Уельська повідомила, що у неї настала ремісія.

Нагадаємо, що нещодавно Чарльза III ненадовго госпіталізували через побічні ефекти від лікування раку. Букінгемський палац оголосив про діагноз короля у лютому 2024 року.