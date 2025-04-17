Повідомляється, що принц Уельський розчарувався співробітниками Кенсінгтонського палацу, які закликали його не приїжджати в Україну, де триває війна. Про це пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Джерела в палаці стверджують, що принц Вільяма давно хоче відвідати Україну і що він був "роздратований", коли туди приїхав його брат Гаррі. Співробітники служби безпеки "рішуче відкинули" перспективу того, що принц Уельський здійснить візит в нашу країну, де триває російське повномасштабне вторгнення.

Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл вирішили залишити свої королівські обов'язки та переїхати до США у 2020 році, брати дедалі більше віддаляються.

Нагадаємо, що нещодавно принц Вільям побував в Естонії. Він відвідав школу, де навчаються українські діти-біженці. Також принц Уельський взяв участь у тренуваннях за 160 кілометрів біля російського кордону.

Коротко про візит принца Гаррі в Україну