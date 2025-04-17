Повідомляється, що принц Уельський розчарувався співробітниками Кенсінгтонського палацу, які закликали його не приїжджати в Україну, де триває війна. Про це пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.
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Джерела в палаці стверджують, що принц Вільяма давно хоче відвідати Україну і що він був "роздратований", коли туди приїхав його брат Гаррі. Співробітники служби безпеки "рішуче відкинули" перспективу того, що принц Уельський здійснить візит в нашу країну, де триває російське повномасштабне вторгнення.
Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл вирішили залишити свої королівські обов'язки та переїхати до США у 2020 році, брати дедалі більше віддаляються.
Нагадаємо, що нещодавно принц Вільям побував в Естонії. Він відвідав школу, де навчаються українські діти-біженці. Також принц Уельський взяв участь у тренуваннях за 160 кілометрів біля російського кордону.
Коротко про візит принца Гаррі в Україну
- Нагадаємо, що принц Гаррі здійснив неанонсований візит в Україну минулого тижня. Він зустрівся з пораненими українськими бійцями у Superhumans Centre, що у Львові.
- Також герцог Сассекський побачився з українським підлітком Романом Олексівим, який пережив російський ракетний удар по Вінниці у 2022 році, та з парамедикинею Юлією Паєвською ("Тайрою").
- Під час візиту принца Гаррі до України перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко вручила йому великодній кошик. У ньому були писанки, які створила матір загиблої парамедикині Ірини Цибух, та паска, виготовлена з борошна з розмінованих українських полів.