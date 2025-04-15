Так, у розмові з головним скаутом Дуейном Філдсом Кетрін відверто поділилася своїми роздумами про значення природи в її житті. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал принца та принцеси Уельських.

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Кейт Міддлтон вважає, що природа має цілющу силу, наголошуючи на важливості проведення часу на свіжому повітрі для формування особистості та фізичного і психічного здоров'я.

Природа для мене є надзвичайно важливим місцем рівноваги, де можна віднайти душевний спокій та відновити внутрішню гармонію в противагу нашому метушливому світу,

– розповіла Її Високість.

Для цієї неформальної прогулянки зі скаутами посеред лісу Кетрін обрала комфортний повсякденний образ: джинси, светр та бомбер, доповнивши look кашкетом.

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Зауважимо, на День Святого Патріка, який пройшов 17 березня, Кейт Міддлтон брала участь у параді та святкуваннях, які торік пропустила через лікування раку. Після цього принцеса Уельська, Вільям та троє дітей поїхали у відпустку. Королівська родина відпочила в Альпах.

Водночас брат принца Вільяма, принц Гаррі, побував в Україні. Це був таємний візит про який стало відомо лише після того, як герцог Сассекський покинув територію нашої країни.