Їхній рейс NS-31 став першим повністю жіночим екіпажем у космосі з 1963 року, коли радянська космонавтка Валентина Терешкова самостійно піднялася на орбіту. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

Цікаво Військовий та ведучий: Позитив і Юлія Сахневич розсекретили, хто стане хрещеним їхньої доньки

Космічний політ стартував із космодрому в Західному Техасі 14 квітня. Корабель автономний і не потребував пілотів. Водночас відомо, що перед польотом усі учасниці пройшли ретельні інструктажі та тренування на випадок надзвичайних ситуацій.

Окрім Кеті Перрі, до складу екіпажу увійшли наречена засновника космічної аерокомпанії Джеффа Безоса, журналістка Лорен Санчес, телеведуча Гейл Кінг, продюсерка Керіанн Флінн, інженерка NASA Айша Бове та біоастронавтка, номінантка на Нобелівську премію миру Аманда Нгуєн.

Співачка взяла з собою на борт ромашку як "символ сили й стійкості".

Політ тривав приблизно 11 хвилин. Капсула з екіпажем досягла висоти 100 кілометрів. Жінки змогли насолодитися кількома десятками секунд невагомості та унікальним видом на нашу планету.

Для цієї місії були створені спеціальні блакитні костюми, розроблені Санчес, які враховували особливості жіночої фігури для максимального комфорту. Уперше жінки вирушили в космос із професійним макіяжем та зачісками.

Кеті Перрі та жіночий екіпаж в космосі: дивіться відео онлайн

Після приземлення учасниці місії поділилися емоціями. Кеті Перрі, яка раніше зізналася, що мріяла про космічну подорож із 15 років, вийшовши з капсули, почала цілувати землю.

Кеті Перрі полетіла в космос: дивіться відео онлайн

Для довідки! Це вже 11-й пілотований політ ракети New Shepard і 31-й загалом в історії компанії. Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, здійснює туристичні суборбітальні польоти з 2021 року. За цей час 52 людини побували в космосі завдяки її програмам.

За польотом спостерігали відомі особистості, серед яких Орландо Блум з донькою від шлюбу з Перрі, Опра Вінфрі, Кріс Дженнер і Хлої Кардашьян.