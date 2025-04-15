Их рейс NS-31 стал первым полностью женским экипажем в космосе с 1963 года, когда советская космонавтка Валентина Терешкова самостоятельно поднялась на орбиту. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Космический полет стартовал с космодрома в Западном Техасе 14 апреля.

Кроме Кэти Перри, в состав экипажа вошли невеста основателя космической аэрокомпании Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гейл Кинг, продюсер Кэрианн Флинн, инженер NASA Айша Бове и биоастронавт, номинант на Нобелевскую премию мира Аманда Нгуен.

Певица взяла с собой на борт ромашку как "символ силы и стойкости".

Полет длился примерно 11 минут. Капсула с экипажем достигла высоты 100 километров. Женщины смогли насладиться несколькими десятками секунд невесомости и уникальным видом на нашу планету.

Для этой миссии были созданы специальные голубые костюмы, разработанные Санчес, которые учитывали особенности женской фигуры для максимального комфорта. Также впервые женщины отправились в космос с профессиональным макияжем и прическами.

Кэти Перри и женский экипаж в космосе: смотрите видео онлайн

После приземления участницы миссии поделились эмоциями. Кэти Перри, которая ранее призналась, что мечтала о космическом путешествии с 15 лет, выйдя из капсулы, начала целовать землю и петь What a Wonderful World Луи Армстронга.

Кэти Перри полетела в космос: смотрите видео онлайн

Для справки! Это уже 11-й пилотируемый полет ракеты New Shepard и 31-й в целом в истории компании. Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, осуществляет туристические суборбитальные полеты с 2021 года. За это время 52 человека побывали в космосе благодаря ее программам.

За полетом наблюдали известные личности, среди которых Орландо Блум с дочерью от брака с Перри, Опра Уинфри, Крис Дженнер и Хлои Кардашьян.