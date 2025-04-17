Сообщается, что принц Уэльский разочаровался сотрудниками Кенсингтонского дворца, которые призывали его не приезжать в Украину, где продолжается война. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Источники во дворце утверждают, что принц Уильяма давно хочет посетить Украину и что он был "раздражен", когда туда приехал его брат Гарри. Сотрудники службы безопасности "решительно отвергли" перспективу того, что принц Уэльский совершит визит в нашу страну, где продолжается российское полномасштабное вторжение.

После того как принц Гарри и Меган Маркл решили оставить свои королевские обязанности и переехать в США в 2020 году, братья все больше отдаляются.

Напомним, что недавно принц Уильям побывал в Эстонии. Он посетил школу, где учатся украинские дети-беженцы. Также принц Уэльский принял участие в тренировках за 160 километров у российской границы.

Коротко о визите принца Гарри в Украину