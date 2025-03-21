В пятницу, 21 марта, принц Уильям присоединился к учениям британских военных в Эстонии. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

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Принц Уэльский прибыл в лагерь Тапа, что в 160 километрах от российской границы. На этом месте находится самая большая группировка войск Великобритании за рубежом.

Сын британского монарха встретился с солдатами и увидел военную технику, охраняющую восточный фланг НАТО. Он надел камуфляжную форму и каску и проехался сначала на танке Challenger 2, а затем на боевой бронированной машине. У BBC это называют сигналом от принца Уильяма о готовности Британии сдержать любую российскую агрессию.

Принц Уильям на танке / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Уильям является старшим полковником полка Mercian. Около 900 британских военных сейчас находятся в Эстонии.

Тренировки вместе с полком Mercian в Эстонии, оттачивание жизненно важных навыков для действий в экстремальных условиях. От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения – это развертывание является ключевым! Очень приятно видеть преданность и опыт наших войск в действии,

– написал принц Уильям.

Принц Уильям на военных тренировках / Фото из инстаграма королевской семьи

Где перед этим побывал принц Уэльский