У п'ятницю, 21 березня, принц Вільям долучився до навчань британських військових в Естонії. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської сім'ї.

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Принц Уельський прибув у табір Тапа, що за 160 кілометрів від російського кордону. На цьому місці є найбільше угрупування військ Великої Британії за кордоном.

Син британського монарха зустрівся з солдатами та побачив військову техніку, що охороняє східний фланг НАТО. Він одягнув камуфляжну форму та каску і проїхався спершу на танку Challenger 2, а потім на бойовій броньованій машині. У BBC це називають сигналом від принца Вільяма про готовність Британії стримати будь-яку російську агресію.

Принц Вільям на танку / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Вільям є старшим полковником полку Mercian. Близько 900 британських військових зараз перебувають в Естонії.

Тренування разом з полком Mercian в Естонії, відточування життєво важливих навичок для дій в екстремальних умовах. Від польових тренувань до експлуатації систем озброєння – це розгортання є ключовим! Дуже приємно бачити відданість і досвід наших військ в дії,

– написав принц Вільям.

Принц Вільям на військових тренуваннях / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Де перед цим побував принц Уельський