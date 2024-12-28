Віктор Розовий розповів, що зазнав поранення в Орлівці під Авдіївкою 21 березня цього року. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм захисника.

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Ворожий снаряд прилетів менш ніж за метр від окопу, в якому був Віктор Розовий. Уламок міни пробив шолом.

120 міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву, півкулі мозку. Прикиньте – хедшот, а я все ж таки живий. Але є деякі нюанси. Зараз у мене геміпарез та спастичність лівих кінцівок (ліваки як завжди підводять) та зорово-просторове порушення,

– розповів Віктор Розовий.

Ветеран додав, що через враження й лівої півкулі мозку, є парез (часткова або повна втрата м'язової сили) правої стопи. Також у нього луснули барабанні перетинки: права відновилась, однак на ліве вухо він чує погано.



"По когнітиву ніби все плюс-мінус ок, окрім того, що мені трішки важкувато концентрувати увагу, бо легко відволікаюсь на якісь дрібниці. Я не знаю, чи зможу повернутись до того фізичного стану, в якому я був в Орлівці під Авдіївкою 21.03.24. Але єдине, що я знаю точно – це те, що я кожного дня буду ставати кращим, аніж був вчора", – підкреслив Розовий.

Захисник опублікував фото, де показав себе після виходу з коми. Він зауважив, що цей допис – це нагадування йому та іншим, що відлік йде не до поранення, а з моменту, коли був зроблений цей знімок.



Віктор Розовий після виходу з коми / Фото з інстаграму Віктора Розового

Де зараз Віктор Розовий

Гуморист повернувся до роботи – це сприятиме його реабілітації. Віктор Розовий став редактором нового сезону "Ліги сміху". У першому випуску публіка та учасники привітали його оплесками.

Віктор також показував, як загоюються його шрами після операції. Раніше йому встановили у череп титанову пластину.