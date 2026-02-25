Тепер артист розповів про зміни в особистому житті. Про це він сказав в інтерв'ю з Сергієм Лиховидою, яке вийшло на ютуб-каналі "Розмова".
Напередодні у рубриці "55 за 5", яка виходить на ютуб-каналі "Ранок у великому місті", Валерій Харчишин зазначав, що він закоханий. Зараз же розкрив подробиці про свої стосунки. У новому інтерв'ю артист зізнався, що зараз поряд із ним є людина, яку він називає другом, але й не приховує, що має до неї почуття. Імені обраниці співак поки не називає. Також музикант зізнався, що саме ця людина допомогла йому знову відчути опору та внутрішній спокій. За його словами, раніше він переживав непростий період, однак зараз відчуває "тил" – місце й стан, де тебе чекають і підтримують.
У мене було трохи зле вдома. Зараз я відчуваю цей тил, і мені добре. Мабуть, відчуття того тилу і відчуття, що ти можеш відштовхнутись від тилу... Дім притягує, а дно я вже пережив. Тобто я відштовхнувся від дна – марної надії, співзалежних, чи монозалежних стосунків. Коли я кажу про тил – це про людину, яка допомогла мені відштовхнутись від дна",
– зазначив Валерій Харчишин.
Водночас співак уточнив, що для нього "тил" – це значно більше, ніж одна людина. Йдеться не лише про кохану, а й про дітей, друзів, учасників гурту та навіть коней. Всі вони допомогли артисту відновитися та продовжити активно займатися творчістю.
Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Валерія Харчишина?
- У 2022 році музикант повідомив про розлучення з дружиною Юлією після понад 10 років шлюбу. За його словами, фактично подружні стосунки завершилися ще до початку повномасштабної війни. "Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки", – казав тоді артист.
- У Валерія та Юлії є спільні діти, тож вони продовжуються спілкуватися навіть після розриву.
- Тривалий час Харчишину приписували роман із телеведучою Яніною Соколовою. Розмови про їхні романтичні стосунки з'явилися ще у 2019 році після виходу кліпу на пісню гурту "Друга Ріка" "Сьомий день", у якому Соколова та фронтмен колективу зіграли закохану пару. Згодом їх неодноразово бачили разом на публічних заходах. Водночас обоє уникали прямих відповідей на запитання про особисте життя. Валерій зазначав, що відповіді на питання про особисте життя можна знайти в його піснях.
- Згодом Харчишин підтвердив, що вони з Яніною справді певний час були разом, назвавши це "доволі тривалим періодом життя", хоча точних дат не уточнив. За словами музиканта, вони свідомо не робили публічних заяв про свої стосунки, щоб уникнути надмірної уваги та спекуляцій у медіа. Зараз Харчишин та Соколова не разом. Коли саме почалися та завершилися їхні стосунки – зірки публічно не повідомляли.