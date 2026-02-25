Тепер артист розповів про зміни в особистому житті. Про це він сказав в інтерв'ю з Сергієм Лиховидою, яке вийшло на ютуб-каналі "Розмова".

Напередодні у рубриці "55 за 5", яка виходить на ютуб-каналі "Ранок у великому місті", Валерій Харчишин зазначав, що він закоханий. Зараз же розкрив подробиці про свої стосунки. У новому інтерв'ю артист зізнався, що зараз поряд із ним є людина, яку він називає другом, але й не приховує, що має до неї почуття. Імені обраниці співак поки не називає. Також музикант зізнався, що саме ця людина допомогла йому знову відчути опору та внутрішній спокій. За його словами, раніше він переживав непростий період, однак зараз відчуває "тил" – місце й стан, де тебе чекають і підтримують.

У мене було трохи зле вдома. Зараз я відчуваю цей тил, і мені добре. Мабуть, відчуття того тилу і відчуття, що ти можеш відштовхнутись від тилу... Дім притягує, а дно я вже пережив. Тобто я відштовхнувся від дна – марної надії, співзалежних, чи монозалежних стосунків. Коли я кажу про тил – це про людину, яка допомогла мені відштовхнутись від дна",

– зазначив Валерій Харчишин.

Водночас співак уточнив, що для нього "тил" – це значно більше, ніж одна людина. Йдеться не лише про кохану, а й про дітей, друзів, учасників гурту та навіть коней. Всі вони допомогли артисту відновитися та продовжити активно займатися творчістю.

