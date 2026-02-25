Теперь артист рассказал об изменениях в личной жизни. Об этом он сказал в интервью с Сергеем Лиховидой, которое вышло на ютуб-канале "Разговор".
Накануне в рубрике "55 за 5", которая выходит на ютуб-канале "Утро в большом городе", Валерий Харчишин отмечал, что он влюблен. Сейчас же раскрыл подробности о своих отношениях. В новом интервью артист признался, что сейчас рядом с ним есть человек, которого он называет другом, но и не скрывает, что имеет к ней чувства. Имени избранницы певец пока не называет. Также музыкант признался, что именно этот человек помог ему снова почувствовать опору и внутреннее спокойствие. По его словам, ранее он переживал непростой период, однако сейчас чувствует "тыл" – место и состояние, где тебя ждут и поддерживают.
У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Видимо, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна – напрасной надежды, созависимых, или монозависимых отношений. Когда я говорю о тыле – это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна",
– отметил Валерий Харчишин.
В то же время певец уточнил, что для него "тыл" – это гораздо больше, чем один человек. Речь идет не только о любимой, но и о детях, друзьях, участниках группы и даже лошадях. Все они помогли артисту восстановиться и продолжить активно заниматься творчеством.
Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Валерия Харчишина?
- В 2022 году музыкант сообщил о разводе с женой Юлией после более 10 лет брака. По его словам, фактически супружеские отношения завершились еще до начала полномасштабной войны. "Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения", – говорил тогда артист.
- У Валерия и Юлии есть общие дети, поэтому они продолжают общаться даже после разрыва.
- Долгое время Харчишину приписывали роман с телеведущей Яниной Соколовой. Разговоры об их романтических отношениях появились еще в 2019 году после выхода клипа на песню группы "Друга Ріка" "Седьмой день", в котором Соколова и фронтмен коллектива сыграли влюбленную пару. Впоследствии их неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях. В то же время оба избегали прямых ответов на вопросы о личной жизни. Валерий отмечал, что ответы на вопросы о личной жизни можно найти в его песнях.
- Впоследствии Харчишин подтвердил, что они с Яниной действительно некоторое время были вместе, назвав это "довольно длительным периодом жизни", хотя точных дат не уточнил. По словам музыканта, они сознательно не делали публичных заявлений о своих отношениях, чтобы избежать чрезмерного внимания и спекуляций в медиа. Сейчас Харчишин и Соколова не вместе. Когда именно начались и завершились их отношения – звезды публично не сообщали.