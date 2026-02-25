Теперь артист рассказал об изменениях в личной жизни. Об этом он сказал в интервью с Сергеем Лиховидой, которое вышло на ютуб-канале "Разговор".

Не пропустите Исчезновение парня блогера Мишаловой на Бали: полиция раскрыла детали дела

Накануне в рубрике "55 за 5", которая выходит на ютуб-канале "Утро в большом городе", Валерий Харчишин отмечал, что он влюблен. Сейчас же раскрыл подробности о своих отношениях. В новом интервью артист признался, что сейчас рядом с ним есть человек, которого он называет другом, но и не скрывает, что имеет к ней чувства. Имени избранницы певец пока не называет. Также музыкант признался, что именно этот человек помог ему снова почувствовать опору и внутреннее спокойствие. По его словам, ранее он переживал непростой период, однако сейчас чувствует "тыл" – место и состояние, где тебя ждут и поддерживают.

У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Видимо, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна – напрасной надежды, созависимых, или монозависимых отношений. Когда я говорю о тыле – это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна",

– отметил Валерий Харчишин.

В то же время певец уточнил, что для него "тыл" – это гораздо больше, чем один человек. Речь идет не только о любимой, но и о детях, друзьях, участниках группы и даже лошадях. Все они помогли артисту восстановиться и продолжить активно заниматься творчеством.

Интервью с Валерием Харчишиным: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Валерия Харчишина?