Вперше після розриву з шоуменом жінка розкрила, що стало причиною їхнього розриву. Про це Христина Горняк розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

За словами Христини, однією з головних причин розлучення стало те, як Остапчук поводився після вживання алкоголю. Горняк стверджує, що її колишній чоловік не знав міри, коли пив, і в такому стані часто втрачав контроль над поведінкою. У стані алкогольного сп'яніння він ставав агресивним.

Коли він був тверезий – у нас могли бути нормальні розмови. Але коли наступав алкоголь, починалися претензії, образи і скандали,

– зазначила нотаріусиня.

Христина розповіла, що під час сварок удома конфлікти часто виходили з-під контролю. Інколи Володимир кидав предмети або бив їх об підлогу чи стіну. Проте, за її словами, до неї він фізичного насильства не застосовував. Горняк пригадала останню їхню сварку з чоловіком: "Ми прийшли разом з дня народження і через 10 хвилин він зайшов в спальню і сказав: "С*ка, ти чого не сказала, що додому прийшла". Тільки ми разом прийшли додому. Він не лягав спати, почав кидати речі, бити, шось там кричати й казати: "Давай, викликай поліцію, скажи, що тебе б'є Остапчук, давай". Провокувати на ці історії. Я просто взяла свою тривожну валізку, бо це ж повномасштабка, вона в мене була. Вийшла з дому і сказала собі, що більш туди не повернусь".

Я втомилась давати шанси. Просто вирішила більше не обирати бути там. Насправді це дуже важко – кожен раз у своїй голові виправдовувати людину: чому вона так вчинила, чому тебе ображають ні за що, чому тобі ставлять претензії, що того ти любила більше,

– додала Горняк.

Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Христини Горняк та Володимира Остапчука?