Впервые после разрыва с шоуменом женщина раскрыла, что стало причиной их разрыва. Об этом Кристина Горняк рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк.

По словам Кристины, одной из главных причин развода стало то, как Остапчук вел себя после употребления алкоголя. Горняк утверждает, что ее бывший муж не знал меры, когда пил, и в таком состоянии часто терял контроль над поведением. В состоянии алкогольного опьянения он становился агрессивным.

Когда он был трезв – у нас могли быть нормальные разговоры. Но когда наступал алкоголь, начинались претензии, оскорбления и скандалы,

– отметила нотариус.

Кристина рассказала, что во время ссор дома конфликты часто выходили из-под контроля. Иногда Владимир бросал предметы или бил их об пол или стену. Однако, по ее словам, к ней он физического насилия не применял. Горняк вспомнила последнюю их ссору с мужем: "Мы пришли вместе с дня рождения и через 10 минут он зашел в спальню и сказал: "С*ка, ты чего не сказала, что домой пришла". Только мы вместе пришли домой. Он не ложился спать, начал бросать вещи, бить, что-то там кричать и говорить: "Давай, вызывай полицию, скажи, что тебя бьет Остапчук, давай". Провоцировать на эти истории. Я просто взяла свой тревожный чемоданчик, потому что это же полномасштабная, он у меня был. Вышла из дома и сказала себе, что больше туда не вернусь".

Я устала давать шансы. Просто решила больше не выбирать быть там. На самом деле это очень трудно – каждый раз в своей голове оправдывать человека: почему он так поступил, почему тебя обижают ни за что, почему тебе ставят претензии, что того ты любила больше,

– добавила Горняк.

