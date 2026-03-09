Видео с этого момента опубликовала поклонница певицы в тиктоке на странице с ником whothehuckisalice. Ролик быстро распространился в соцсети – он уже набрал более 150 тысяч просмотров и сотни положительных комментариев.

Инцидент произошел во время концерта группы в Праге. Сейчас Florence + The Machine гастролируют по Европе в рамках тура Everybody Scream Tour. По словам украинки, они пришли на концерт с сине-желтым флагом и планировали поднять его в конце выступления во время исполнения песни Free, клип на которую снимали в Киеве с участием украинских танцовщиков. Сначала фанаты просто танцевали с флагом, однако впоследствии охранники начали обращать на это внимание, обсуждать ситуацию между собой, а затем забрали его.

Как рассказала автор видео, Флоренс Уэлч заметила, что происходит в зале, и попросила охрану вернуть флаг. В итоге во время исполнения финальной песни артистка подошла к поклонникам, обняла их. В тот момент артистка исполняла песню And Love, повторяя в припеве строчку Peace is coming ("Мир будет"). После этого она вернулась на сцену, взяв сине-желтый флаг и прижав его к себе.

Заметим, что в сети некоторые пользователи отмечали, что организаторы концерта предупреждали посетителей о запрете на любые флаги, которые могли изымать во время мероприятия.

На концерт Florence + The Machine нельзя было приносить флаги / Скриншот с тиктока

Что еще известно о поддержке Украины Флоренс Уэлч?