Видео с этого момента опубликовала поклонница певицы в тиктоке на странице с ником whothehuckisalice. Ролик быстро распространился в соцсети – он уже набрал более 150 тысяч просмотров и сотни положительных комментариев.
Не пропустите LELÉKA представила обновленную версию песни Ridnym, с которой выступит на Евровидении-2026
Инцидент произошел во время концерта группы в Праге. Сейчас Florence + The Machine гастролируют по Европе в рамках тура Everybody Scream Tour. По словам украинки, они пришли на концерт с сине-желтым флагом и планировали поднять его в конце выступления во время исполнения песни Free, клип на которую снимали в Киеве с участием украинских танцовщиков. Сначала фанаты просто танцевали с флагом, однако впоследствии охранники начали обращать на это внимание, обсуждать ситуацию между собой, а затем забрали его.
Как рассказала автор видео, Флоренс Уэлч заметила, что происходит в зале, и попросила охрану вернуть флаг. В итоге во время исполнения финальной песни артистка подошла к поклонникам, обняла их. В тот момент артистка исполняла песню And Love, повторяя в припеве строчку Peace is coming ("Мир будет"). После этого она вернулась на сцену, взяв сине-желтый флаг и прижав его к себе.
Заметим, что в сети некоторые пользователи отмечали, что организаторы концерта предупреждали посетителей о запрете на любые флаги, которые могли изымать во время мероприятия.
На концерт Florence + The Machine нельзя было приносить флаги / Скриншот с тиктока
Что еще известно о поддержке Украины Флоренс Уэлч?
- После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году певица призвала подписчиков помогать украинцам и делать пожертвования благотворительным организациям. В одном из постов артистка вспоминала украинских танцовщиц, которые снимались в клипе на песню Heaven Is Here. Видео создавали в Киеве в ноябре 2021 года – за несколько месяцев до начала большой войны. После вторжения Уэлч сообщала, что две танцовщицы из этой видеоработы были вынуждены прятаться в укрытии, и выражала им слова поддержки.
- Кроме этого, известно, что группа Florence + The Machine снимала в Киеве клип на песню Free.
- Во время некоторых концертов Флоренс Уэлч выходила на сцену в головных уборах украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.
- Ранее певица также поднимала украинский флаг на сцене фестиваля Orange Warsaw Festival в Варшаве во время исполнения композиции Free.