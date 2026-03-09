Відео з цього моменту опублікувала прихильниця співачки у тіктоці на сторінці з ніком whothehuckisalice. Ролик швидко поширився у соцмережі – він уже набрав понад 150 тисяч переглядів і сотні схвальних коментарів.

Інцидент стався під час концерту гурту в Празі. Наразі Florence + The Machine гастролюють Європою в межах туру Everybody Scream Tour. За словами українки, вони прийшли на концерт із синьо-жовтим стягом та планували підняти його наприкінці виступу під час виконання пісні Free, кліп на яку знімали в Києві за участі українських танцівників. Спершу фанати просто танцювали з прапором, однак згодом охоронці почали звертати на це увагу, обговорювати ситуацію між собою, а потім забрали його.

Як розповіла авторка відео, Флоренс Велч помітила, що відбувається в залі, і попросила охорону повернути прапор. У результаті під час виконання фінальної пісні артистка підійшла до шанувальників, обійняла їх. У той момент артистка виконувала пісню And Love, повторюючи в приспіві рядок Peace is coming ("Мир буде"). Після цього вона повернулася на сцену, взявши синьо-жовтий стяг і пригорнувши його до себе.

Зауважимо, що в мережі деякі користувачі зазначали, що організатори концерту попереджали відвідувачів про заборону на будь-які прапори, які могли вилучати під час заходу.

На концерт Florence + The Machine не можна було приносити прапори / Скриншот з тіктоку

Що ще відомо про підтримку України Флоренс Велч?