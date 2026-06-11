Об этом он заявил в своем тиктоке. Олег Винник записал видеообращение к поклонникам.

Не пропустите Звезду российского сериала "Кадеты" будут судить в Украине

Как выяснилось, около года назад блогер заплатил деньги людям, которые представились посредниками Винника и пообещали организовать интервью с певцом. На самом деле это были мошенники, и никакого отношения к артисту они не имели.

Винник объяснил, что он не берет деньги за интервью, не продает возможность пообщаться с ним и никого не уполномочивал делать это от его имени.

Если кто-то обращается к вам от моего имени и просит произвести оплату, перевести средства или провести любые финансовые операции – знайте, что это мошенники, которые не имеют ко мне никакого отношения,

– подчеркнул певец.

Он также добавил, что все официальные запросы относительно интервью или сотрудничества следует отправлять только через проверенные контакты, размещенные на его официальном сайте и страницах в соцсетях.

Накануне жертвой мошенников также стал Потап. Потапенко заявил, что от его имени мошенники рассылают сообщения с просьбой перевести криптовалюту USDT или участвовать в других сомнительных схемах.