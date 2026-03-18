Блант опубликовал фото на своей странице в Threads. В комментариях под сообщением украинцы обвиняют певца в поддержке России.

Джеймс Блант сделал селфи на фоне заснеженных гор. Он надел яркую красную кофту с высоким воротником и меховую жилетку. На голове у певца – шапка-ушанка с российским гербом.

Джеймс Блант в шапке с российским гербом / Фото с Threads певца

Реакция украинцев

Реакция украинцев на фотографию Бланта не заставила себя ждать. Они напоминают ему, что в Украине продолжается война, которую начала Россия. Пользователи возмущаются, что певец поддерживает терроризм.

  • "Чувак, прекрати делать это л*йно. Сними это барахло, сними его и смой в туалет. И помой голову – и снаружи, и изнутри".
  • "Ты поддерживаешь терроризм".
  • "Надеть себе на голову эту проклятую двухголовую куртку – ноль самоуважения. Только что отметила "никогда не включать этого исполнителя" на Spotify.
  • "Что за черт, Джеймс? Насколько же можно быть невеждой, чтобы носить такое дерьмо на голове? Просто, чтобы ты знал, – Россия – террористическое государство".
  • "Когда россияне придут в вашу страну, чтобы насиловать и убивать ваших сограждан, обязательно снова наденьте эту шапку".

Что известно о карьере Джеймса Бланта?

  • В 2004 году Джеймс Блант выпустил свой дебютный альбом под названием Back to Bedlam, куда вошли популярные композиции You're Beautiful и Goodbye My Lover.

  • Альбом хорошо продавался, также он занимал высокие позиции в британском чарте UK Albums Chart. Back to Bedlam стал самым продаваемым альбомом 2000-х годов в Великобритании.

  • Впоследствии Блант представил еще четыре альбома: All the Lost Souls, Some Kind of Trouble, Moon Landing и The Afterlove.