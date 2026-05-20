Кайлі Міноуг зачепила складні теми у документальному серіалі Netflix, що присвячений її життю та творчості. Стрічка має назву "Кайлі", пише The Guardian.

У 2005 році співачка вперше пройшла лікування раку молочної залози. Але через 16 років хвороба повернулася.

Мені вдруге діагностували рак на початку 2021 року. Цього разу я змогла залишити це при собі… не так, як уперше. На щастя, я пережила це. Знову. І все добре,

– підкреслила Кайлі Міноуг.

Артистка зізналась, що після лікування їй було складно підібрати слушний час, щоб розповісти про боротьбу з раком. До того ж на той час вона була дуже виснажена.

"Я не відчувала обов'язку розповідати про це всьому світу. Та й не могла тоді, бо була просто оболонкою людини. У певний момент я навіть не хотіла виходити з дому", – зізнавалась Міноуг.

Знаменитість додала, що вдруге їй поставили діагноз після планового обстеження. Тому це стало лагідним нагадуванням для інших – вчасно звертатися до лікарів. Кайлі Міноуг додала, що емоційний вплив від хвороби досі залишається з нею, пише BBC.

Це дуже глибокий і тривалий досвід, і він досі залишається зі мною в багатьох аспектах,

– зауважила зірка.

Нагадаємо, вперше у Кайлі Міноуг виявили рак молочної залози у 2005 році. Тоді вона скасувала гастрольний тур та пройшла лікування: важку операцію та тривалу хімієтерапію. Через кілька років артистка повернулась до шоубізнесу.

Що відомо про Кайлі Міноуг?

Кайлі Міноуг – австралійська співачка, акторка та авторка пісень. Вона народилась у передмісті Мельбурна в родині бухгалтера та колишньої артистки балету.

У віці 10 років Кайлі отримала другорядну роль у мильній опері, згодом отримала роль в іншому серіалі. У 1986 році вона пройшла прослуховування, щоб знятися в мильній опері "Сусіди", що була шалено популярною. Так всього за один рік Кайлі Міноуг виграла кілька премій як зірка телебачення.

У липні 1987 році артистка випустила дебютний сингл, а згодом і альбом. У 2000 році її пісня Spinning around стала хітом вечірок, а композиція Come into my life отримала Греммі.