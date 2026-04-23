Откровенное признание Узлюк сделала в интервью Алине Доротюк. Она поделилась подробностями инцидента.
Читайте также Известный украинский продюсер рассказал, каким на самом деле является Тарас Цимбалюк
Елена Узлюк рассказала, что подверглась сексуальному домогательству в начале 90-х годов во время съемок фильма.
Я была в красивом пеньюаре. Режиссер заталкивает меня в декорацию, в комнату, говорит, что я должна снять пеньюар, и заталкивается очень веселый пожилой актер без штанов. Со мной случился какой-то припадок. Это было настолько низко. Они меня настолько оскорбили. Я вылетела из этой комнаты, заплакала,
– вспомнила актриса.
Заслуженная артистка Украины добавила, что режиссер и актер назвали ее ненормальной и нашли других девушек.
Они меня очень травмировали. Я когда этого режиссера потом видела, я его так ненавидела. У меня был колоссальный стресс. Мне было где-то 19 лет,
– поделилась Узлюк.
Актриса призналась, что не рассказала об инциденте маме, ведь ей было стыдно. О домогательствах знала только подруга Елены, которая присутствовала на съемках.
Что известно об Елене Узлюк?
Елена Узлюк родом из Киева.
В 1988 году она окончила Киевское эстрадно-цирковое училище (вокальное отделение), а в 1992 году – Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (актерский факультет, училась на курсе Бориса Ставицкого).
Является актрисой Молодого театра. Известна по фильму "Уроки толерантности" и сериалам "Первые дни", "Ограниченно годные", "И будут люди".