Откровенное признание Узлюк сделала в интервью Алине Доротюк. Она поделилась подробностями инцидента.

Елена Узлюк рассказала, что подверглась сексуальному домогательству в начале 90-х годов во время съемок фильма.

Я была в красивом пеньюаре. Режиссер заталкивает меня в декорацию, в комнату, говорит, что я должна снять пеньюар, и заталкивается очень веселый пожилой актер без штанов. Со мной случился какой-то припадок. Это было настолько низко. Они меня настолько оскорбили. Я вылетела из этой комнаты, заплакала,

– вспомнила актриса.

Заслуженная артистка Украины добавила, что режиссер и актер назвали ее ненормальной и нашли других девушек.

Они меня очень травмировали. Я когда этого режиссера потом видела, я его так ненавидела. У меня был колоссальный стресс. Мне было где-то 19 лет,

– поделилась Узлюк.

Актриса призналась, что не рассказала об инциденте маме, ведь ей было стыдно. О домогательствах знала только подруга Елены, которая присутствовала на съемках.

Что известно об Елене Узлюк?