Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що згодом можуть з'явитись нові факти про Трампа. Тим часом американське суспільство так вже "на голках".

Яка тема скоро "вибухне" у США?

За словами дипломата, переважну більшість у Конгресі США посідають республіканці. Саме вони мовчать та закривають очі на все, що робить Трамп.

Однак на Трампа чекають величезні проблеми. І саме тоді ця монобільшість почне тріщати,

– наголосив він.

Зараз підтримка президента США досягла антирекорду – лише 35%, враховуючи, що ще не пройшов рік від тоді, як він обійняв посаду. Зазвичай, навіть ті президенти, які вже покидали пост, мали від 40% підтримки.

Крім того, ніхто не знає, яких обертів набере справа Джеффрі Епштейна. З ним Трамп бачився у 2017 році, коли вже був президентом, хоча заперечував це. Огризко зазначив, що в американців й так вже "кипить". Якщо ж на ззовні вийдуть нові скандальні деталі, пов'язані з Трампом, буде ще гірше.

Довідка. Джеффрі Епштейн – скандально відомий фінансист. Його звинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх. В одному з листів Епштейн стверджував, що "Трамп знав про дівчат", попри те, що президент США заперечував будь-яку поінформованість. Відомо, що Трамп товаришував з Епштейном, але водночас існують переконання, що саме він веде таємну війну проти "педофільської еліти" США.

Дипломат додав, що для того, щоб відвернути увагу американців, Трамп може зробити кілька кроків. Наприклад, розпочати війну проти Венесуели, щоб заявити про "перемогу", або ж навіть почати говорити про інопланетян.

Саме тому президент США зараз не в найкращому становищі. Про це свідчить і його стан – зараз часто можна побачити, як він нервує та говорить дивні речі.

Що говорив Трамп про скандальну справу Епштейна?