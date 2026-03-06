Про це йдеться в матеріалі Politico.

У чому звинувачують Трампа?

Ключове звинувачення жінки полягає в тому, що Трамп вдарив її після того, як вона вкусила його за статевий орган, коли він намагався примусити її до орального сексу.

Публікація трьох файлів відбулася на тлі розслідування демократів, які перевіряють, чи Міністерство юстиції навмисно не приховало матеріали, що містили звинувачення у сексуальному насильстві проти президента США.

Тим часом сам Трамп заперечує будь-які правопорушення у контексті справи Епштейна, і йому не висували кримінальних обвинувачень. Також немає доказів того, що Трамп брав участь в операції з торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, організованій Епштейном.

У Мін'юсті зазначили, що багато оприлюднених матеріалів не містять підтвердження або достатнього контексту.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала звинувачення "абсолютно безпідставними", які "не мають жодних справжніх доказів", а також заявила, що їх висунула "дуже неспокійна жінка" з тривалою кримінальною історією.

У документах, датованих серпнем – жовтнем 2019 року, жінка, ім'я якої приховане, стверджує, що у віці приблизно від 13 до 15 років Епштейн привіз її до Нью-Йорка або Нью-Джерсі, де у "дуже високій будівлі з великими кімнатами" познайомив із Трампом.

Жінка розповіла, що в кімнаті були й інші люди, але вона не пам'ятає хто саме. Трамп нібито попросив їх вийти, після чого сказав: "Дозволь мені навчити тебе, якими повинні бути маленькі дівчатка".

За її словами, після цього Трамп розстебнув штани і нібито намагався змусити її до інтимних дій. Жінка розповіла слідчим, що вкусила його, після чого він смикнув її за волосся і вдарив по голові.

В одному з інтерв'ю жінка також повідомила, що почала співпрацювати з адвокатами і "хотіла відверто сказати" про свій майбутній цивільний позов, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів під час розслідування.

Що передувало скандалу?