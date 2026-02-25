Про це йдеться в матеріалі CNN.

Читайте також Україна вже не у пріоритеті: журналістка пояснила, яка загрозлива проблема з'явилась у Трампа

Що саме зникло з "файлів Епштейна"?

Журнал доказів, наданий адвокатам спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл, містить серійні номери приблизно 325 записів інтерв'ю свідків ФБР. Однак, як зазначається в огляді CNN, понад 90 із цих записів, тобто більше чверті списку, не доступні на сайті Міністерства юстиції.

Серед відсутніх записів – три інтерв'ю жінки, яка повідомила, що Епштейн неодноразово знущався з неї з приблизно 13 років, а також звинуватила Трампа у сексуальному насильстві.

Демократ Роберт Гарсія, член Комітету з нагляду Палати представників висловив сумнів у повноті публікацій і те, чи дотримувалася адміністрація Трампа закону про публікацію матеріалів у справі Епштейна.

У нас є людина, яка вижила та яка висунула серйозні звинувачення проти президента. Але існує ряд документів, серед яких, схоже, є можливі інтерв'ю ФБР з цією жінкою, яких насправді немає, до яких ми не маємо доступу,

– пояснив Гарсія.

Варто зазначити, що раніше Трамп постійно заперечував будь-які правопорушення, пов'язані зі справою Епштейна. У своїй заяві Білий дім назвав звинувачення "хибними та сенсаційними".

Тим часом у Мін'юсті США заперечили видалення матеріалів і заявили, що всі документи, які підлягали оприлюдненню, були опубліковані. Відсутні файли, за словами представників відомства, є дублями, конфіденційними або такими, що стосуються чинного розслідування.

Хто фігурує у файлах?