Об этом говорится в материале CNN.

Что именно исчезло из "файлов Эпштейна"?

Журнал доказательств, предоставленный адвокатам сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, содержит серийные номера примерно 325 записей интервью свидетелей ФБР. Однако, как отмечается в обзоре CNN, более 90 из этих записей, то есть более четверти списка, не доступны на сайте Министерства юстиции.

Среди отсутствующих записей – три интервью женщины, которая сообщила, что Эпштейн неоднократно издевался над ней с примерно 13 лет, а также обвинила Трампа в сексуальном насилии.

Демократ Роберт Гарсия, член Комитета по надзору Палаты представителей выразил сомнение в полноте публикаций и то, ли придерживалась ли администрация Трампа закона о публикации материалов по делу Эпштейна.

У нас есть выживший человек, который выдвинул серьезные обвинения против президента. Но существует ряд документов, среди которых, похоже, есть возможные интервью ФБР с этой женщиной, которых на самом деле нет, к которым мы не имеем доступа,

– объяснил Гарсия.

Стоит отметить, что ранее Трамп постоянно отрицал любые правонарушения, связанные с делом Эпштейна. В своем заявлении Белый дом назвал обвинения "ложными и сенсационными".

Тем временем в Минюсте США отрицали удаление материалов и заявили, что все документы, которые подлежали обнародованию, были опубликованы. Отсутствующие файлы, по словам представителей ведомства, являются дублями, конфиденциальными или такими, касающиеся действующего расследования.

Кто фигурирует в файлах?