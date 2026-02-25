Об этом говорится в материале CNN.
Что именно исчезло из "файлов Эпштейна"?
Журнал доказательств, предоставленный адвокатам сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, содержит серийные номера примерно 325 записей интервью свидетелей ФБР. Однако, как отмечается в обзоре CNN, более 90 из этих записей, то есть более четверти списка, не доступны на сайте Министерства юстиции.
Среди отсутствующих записей – три интервью женщины, которая сообщила, что Эпштейн неоднократно издевался над ней с примерно 13 лет, а также обвинила Трампа в сексуальном насилии.
Демократ Роберт Гарсия, член Комитета по надзору Палаты представителей выразил сомнение в полноте публикаций и то, ли придерживалась ли администрация Трампа закона о публикации материалов по делу Эпштейна.
У нас есть выживший человек, который выдвинул серьезные обвинения против президента. Но существует ряд документов, среди которых, похоже, есть возможные интервью ФБР с этой женщиной, которых на самом деле нет, к которым мы не имеем доступа,
– объяснил Гарсия.
Стоит отметить, что ранее Трамп постоянно отрицал любые правонарушения, связанные с делом Эпштейна. В своем заявлении Белый дом назвал обвинения "ложными и сенсационными".
Тем временем в Минюсте США отрицали удаление материалов и заявили, что все документы, которые подлежали обнародованию, были опубликованы. Отсутствующие файлы, по словам представителей ведомства, являются дублями, конфиденциальными или такими, касающиеся действующего расследования.
Кто фигурирует в файлах?
В так называемых файлах Эпштейна фигурирует немало известных и влиятельных людей. Среди них норвежская принцесса Метте-Марит, гендиректор Всемирного экономического форума Борге Бренде и бывший министр иностранных дел Норвегии.
Не исключением стал и Дональд Трамп. Его имя упоминается в переписке Эпштейна более 3000 раз.
Недавно в Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, родного брата короля Чарльза III, по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Также он появлялся в "файлах Эпштейна".