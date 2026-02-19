Об этом сообщает Sky News.
Смотрите также Самый любимый, но самый скандальный сын Елизаветы II: в каких скандалах фигурировал Эндрю
Что известно об увольнении принца Эндрю?
Принц Эндрю Маунтбеттена-Виндзора вышел из-под стражи полиции почти через 12 часов после ареста по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.
Он покинул полицейский участок Эйлшема в Норфолке на автомобиле, откинувшись на спинку сиденья, будто бы чтобы избежать камер.
Полиция пока не комментировала его увольнение.
Обратите внимание! Подробно о том, что такое "файлы Эпштейна", кто он такой, как связан с Путиным и Трампом, и откуда все началось – читайте в большом материале 24 Канала.
Как принц Эндрю связан с Эпштейном?
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением, также он появлялся в "файлах Эпштейна" – осужденного сексуального преступника.
Принц познакомился с Эпштейном в 1999 году через его соратницу Гислен Максвелл.
В "файлах Эпштейна" на фотографиях Эндрю стоит на четвереньках над лежащей на полу женщиной,. Переписка 2010 года показывает, что бывший принц обсуждал встречи с женщиной, которую Эпштейн описал как "умную, красивую и достойную доверия".
Медиа отмечают, что Маунтбеттен-Виндзор мог пересылать Эпштейну конфиденциальную правительственную и коммерческую информацию из визитов во Вьетнам, Сингапур, Китай и об инвестиционных возможностях в Афганистане.