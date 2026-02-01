1 февраля Дональд Трамп довольно странно прокомментировал новые файлы Эпштейна, передает Clash Report.
Смотрите также Изнасилование, пропавшие без вести и не только: в новых файлах Эпштейна Трамп фигурирует более 3000 раз
Что сказал Трамп по файлам Эпштейна?
Трамп заявил о каких-то "оправданиях" его невиновности, ссылаясь на "важных людей".
Он также пригрозил судом писателю и журналисту Майклу Вольфу, который якобы сговорился с Джеффри Эпштейном, чтобы нанести вред Трампу.
Я сам этого не видел, но некоторые очень важные люди сказали мне, что это не только оправдывает меня, это противоположное тому, на что надеялись люди – знаете, радикальные левые – что Вольф, который является очень замечательным писателем, сговорился с Джеффри Эпштейном, чтобы нанести мне политический или иной вред. И это было четко и понятно. Поэтому мы, вероятно, подадим в суд на Вольфа,
– заявил Трамп.
Вольф – автор нескольких резонансных и критических книг о Дональде Трампе. Он тоже упоминался в файлах Эпштейна. Похоже, оба имели длительную переписку, в которой обсуждали Трампа.
Справочно. Файлы Эпштейна – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который причастен к насилию над молодыми девушками и торговли людьми. Он умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела до сих пор продолжается.
Трамп имел тесные связи с Эпштейном и даже называл его другом.
В новых документах есть свидетельства об обвинении Трампа в якобы изнасиловании 13-летней девочки. Согласно другим показаниям, он присутствовал во время убийства новорожденного ребенка. Еще одна из заявительниц уверяла, что "участвовала в оргиях" на ранчо Трампа в Калифорнии. После этого некоторые девушки были убиты и похоронены прямо на территории гольф-клуба.
Новые детали дела Эпштейна
Публикуя новые файлы в Минюсте США отметили, что некоторые документы содержат ложные и сенсационные заявления против Трампа. Утверждается, что если бы они были правдивыми, то уже были бы использованы как оружие против президента США.
Также в документах говорится, что Билл Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием после встречи с "русскими девушками". Представитель основатель Microsoft назвал эти упоминания "абсолютно абсурдными и ложными.
А вот советнику премьер-министра Словакии Мирославу Лайчаку пришлось подать в отставку после упоминания его имени в документах. В то же время он тоже отрицает все обвинения.
Также в новых файлах дела появилось фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины. После этого премьер-министр Кир Стармер заявил, что принц должен дать показания Конгрессу США по делу Эпштейна.
Российский диктатор Путин тоже может быть замешан в деле Эпштейна. Бизнесмен якобы руководил сетью сексуальной компрометации в пользу КГБ/ФСБ, используя связи с российской организованной преступностью.