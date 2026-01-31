В то же время сам чиновник все обвинения в свою сторону отрицает. Об этом сообщают издания Dennik и Seznam Zpravy.

Какие письма Лайчака нашли?

Согласно обнародованной информации, в новых документах по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые накануне опубликовало Министерство юстиции США, имя Мирослава Лайчака упоминается 346 раз.

В то же время имя "Миро", которым Эпштейн часто сокращенно называл советника Фицо, появляется в файлах еще более 700 раз. Документы свидетельствуют о встречах между ними, постоянное общение о геополитике и разговоры о "девушках".

По данным СМИ, Мирослав Лайчак еще в момент пребывания в должности министра иностранных дел Словакии писал Джеффри Эпштейну сообщения из Киева. В этом письме словацкий политик также упоминал девушек.

Поздравляю из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как и всегда,

– говорилось в письме.

Сам преступник приглашал Лайчака в его резиденцию в Палм-Бич, где совершали насилие над несовершеннолетними. В то же время сам экс-советник отрицает все обвинения, уверяя, что не говорил с Эпштейном о женщинах.

К слову, еще в ноябре 2025 года в США обнародовали предварительные партии документов по делу Эпштейна, уже тогда нашли имя Лайчака. После этого Роберт Фицо заявлял, что не уволит чиновника из-за таких связей.

Но на этот раз премьер-министр Словакии заявил, что примет отставку своего советника, которого считает замечательным дипломатом, после того, как к этому призвала словацкая оппозиция, хотя до этого он становился на его защиту.

Чье еще имя есть в документах?