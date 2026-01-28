Как заявили дипломаты, словацкий премьер-министр сделал свои замечания во время отдельной неформальной встречи между некоторыми лидерами и главными должностными лицами ЕС. Об этом сообщает Politico.

Роберт Фицо – один из немногих лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа относительно слабых сторон Европы и хвалит подход Вашингтона к российско-украинской войне.

Разговор между Фицо и его европейскими коллегами состоялся в Брюсселе 22 января 2026 года на полях экстренного саммита ЕС , после угроз Трампа аннексировать Гренландию. Именно во время этого разговора словацкий премьер-министр поделился с дипломатами своим замечанием о настроении лидера США.

Один из европейских дипломатов сказал, что Фицо, похоже, был "травмирован" своей встречей с Трампом и охарактеризовал лидера США как "без сознания".

В среду, 28 января, Роберт Фицо в соцсети заявил, что никакого разговора не было, а издание Politico просто врет.

Я должен решительно отвергнуть ложь портала Politico о том, как я оценил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на неформальном саммите в Брюсселе. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало порталу Politico опубликовать ложь,

– отметил премьер-министр Словакии.

Позже он также добавил, что вообще не разговаривал ни с одним премьер-министром или президентом о своем визите в США.

Высокопоставленный чиновник администрации, который присутствовал на встрече с Трампом и Фицо, сказал, что не может вспомнить никаких неудобных моментов или "странных" обменов репликами. Он добавил, что встреча, о которой просил Фицо, была приятной и вполне нормальной.

