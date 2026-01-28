Як заявили дипломати, словацький прем'єр-міністр зробив свої зауваження під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовцями ЄС. Про це повідомляє Politico.

Роберт Фіцо – один з небагатьох лідерів ЄС, який часто підтримує позицію Трампа щодо слабких сторін Європи та хвалить підхід Вашингтона до російсько-української війни.

Розмова між Фіцо та його європейськими колегами відбулася в Брюсселі 22 січня 2026 року на полях екстреного саміту ЄС , після погроз Трампа анексувати Гренландію. Саме під час цієї розмови словацький прем'єр-міністр поділився з дипломатами своїм зауваженням про настрій лідера США.

Один з європейських дипломатів сказав, що Фіцо, схоже, був "травмований" своєю зустріччю з Трампом та охарактеризував лідера США як "непритомного".

У середу, 28 січня, Роберт Фіцо в соцмережі заявив, що ніякої розмови не було, а видання Politico просто бреше.

Я мушу рішуче відкинути брехню порталу Politico про те, як я оцінив свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом на неформальному саміті в Брюсселі. Ніхто нічого не чув, ніхто нічого не бачив, немає свідків, але ніщо не завадило порталу Politico опублікувати брехню,

– зауважив прем'єр-міністр Словаччини.

Пізніше він також додав, що взагалі не розмовляв з жодним прем'єр-міністром чи президентом про свій візит до США.

Високопосадовець адміністрації, який був присутній на зустрічі з Трампом і Фіцо, сказав, що не може пригадати жодних незручних моментів або "дивних" обмінів репліками. Він додав, що зустріч, про яку просив Фіцо, була приємною та цілком нормальною.

Що відомо про останні заяви Фіцо про Україну?