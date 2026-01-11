Що вирішили в Словаччині щодо України?
Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші заявили, що позиція країни залишається незмінною щодо України, а тому країна не надсилатиму жодного солдата, не підтримуватиме військово й не братиме участі в гарантія великого кредиту від Єврокомісії, передає 24 Канал з посиланням на словацьке видання Aktuality.
Крім того, усі троє додали, що Євросоюз є важливим для Словаччини, частиною якого вона надалі хоче бути. Втім зі слів Фіцо, Союз переживає глибоку кризу, якої ще ніколи не зустрічав раніше.
Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі.
Він наголосив на підриві світового порядку та норм міжнародного права, зокрема додається, що всі троє представників вважають дії США у Венесуелі неправомірними. Також Фіцо зазначив, що питання енергетичної безпеки залишатиметься серйозним викликом.
Як Фіцо розкритикував "коаліцію рішучих"?
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував недавню зустріч "коаліції охочих" у Парижі.
Втім політик не відкинув можливості для його країни брати участь у моніторингу мирної угоди для України в майбутньому, якщо така буде досягнута, заявив у відеозверненні на Facebook. Зокрема йдеться про цивільну співпрацю та розвиток енергетичного, транспортного та гуманітарного співробітництва.
Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ніж Німеччина чи Велика Британія, і не вірю в їхню стратегію. Вона неправильна. Вона веде лише до подальшого кровопролиття,
– каже він.
Як Словаччина реагує на підтримку України?
Ще раніше прем'єр-міністр Словаччини висловлювався про те, що уряд країни не надаватиму військову допомогу Україні. Все через те, що він не вірить, що війну в Росії можна завершити силою.
Крім того, як висловися Фіцо, військова допомога не сприятиме швидкому завершенню "конфлікту", тому Словаччина відкидає фінансування оборонних потреб Києва. Інші підходити до миру є важливішими за витрати на зброю, повідомив він.
Відомо, що лідери ЄС узгодили для України допомогу на рівні 90 мільярдів євро, але Словаччина відмовилася гарантувати ці кошти. До Словаччини у цьому питання приєдналися Угорщина та Чехія.