Що вирішили в Словаччині щодо України?

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші заявили, що позиція країни залишається незмінною щодо України, а тому країна не надсилатиму жодного солдата, не підтримуватиме військово й не братиме участі в гарантія великого кредиту від Єврокомісії, передає 24 Канал з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Крім того, усі троє додали, що Євросоюз є важливим для Словаччини, частиною якого вона надалі хоче бути. Втім зі слів Фіцо, Союз переживає глибоку кризу, якої ще ніколи не зустрічав раніше.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі.

Він наголосив на підриві світового порядку та норм міжнародного права, зокрема додається, що всі троє представників вважають дії США у Венесуелі неправомірними. Також Фіцо зазначив, що питання енергетичної безпеки залишатиметься серйозним викликом.

Як Фіцо розкритикував "коаліцію рішучих"?

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував недавню зустріч "коаліції охочих" у Парижі.

Втім політик не відкинув можливості для його країни брати участь у моніторингу мирної угоди для України в майбутньому, якщо така буде досягнута, заявив у відеозверненні на Facebook. Зокрема йдеться про цивільну співпрацю та розвиток енергетичного, транспортного та гуманітарного співробітництва.

Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ніж Німеччина чи Велика Британія, і не вірю в їхню стратегію. Вона неправильна. Вона веде лише до подальшого кровопролиття,

– каже він.

Як Словаччина реагує на підтримку України?