Что решили в Словакии по Украине?

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили, что позиция страны остается неизменной в отношении Украины, а потому страна не будет посылать ни одного солдата, не будет поддерживать военно и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Еврокомиссии, передает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Кроме того, все трое добавили, что Евросоюз является важным для Словакии, частью которого она в дальнейшем хочет быть. Впрочем по словам Фицо, Союз переживает глубокий кризис, которого еще никогда не встречал раньше.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, которую переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе.

Он отметил подрыв мирового порядка и норм международного права, в частности добавляется, что все трое представителей считают действия США в Венесуэле неправомерными. Также Фицо отметил, что вопрос энергетической безопасности будет оставаться серьезным вызовом.

Как Фицо раскритиковал "коалицию решительных"?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал недавнюю встречу "коалиции желающих" в Париже.

Впрочем политик не исключил возможности для его страны участвовать в мониторинге мирного соглашения для Украины в будущем, если таковая будет достигнута, заявил в видеообращении на Facebook. В частности речь идет о гражданском сотрудничестве и развитии энергетического, транспортного и гуманитарного сотрудничества.

Я временно представляю другое мнение о войне в Украине чем Германия или Великобритания, и не верю в их стратегию. Она неправильная. Она ведет лишь к дальнейшему кровопролитию,

– говорит он.

Как Словакия реагирует на поддержку Украины?