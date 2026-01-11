Что решили в Словакии по Украине?
Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили, что позиция страны остается неизменной в отношении Украины, а потому страна не будет посылать ни одного солдата, не будет поддерживать военно и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Еврокомиссии, передает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Aktuality.
Читайте также Не только оружие: на какую помощь Украине Лондон выделяет сотни миллионов долларов
Кроме того, все трое добавили, что Евросоюз является важным для Словакии, частью которого она в дальнейшем хочет быть. Впрочем по словам Фицо, Союз переживает глубокий кризис, которого еще никогда не встречал раньше.
Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, которую переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе.
Он отметил подрыв мирового порядка и норм международного права, в частности добавляется, что все трое представителей считают действия США в Венесуэле неправомерными. Также Фицо отметил, что вопрос энергетической безопасности будет оставаться серьезным вызовом.
Как Фицо раскритиковал "коалицию решительных"?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал недавнюю встречу "коалиции желающих" в Париже.
Впрочем политик не исключил возможности для его страны участвовать в мониторинге мирного соглашения для Украины в будущем, если таковая будет достигнута, заявил в видеообращении на Facebook. В частности речь идет о гражданском сотрудничестве и развитии энергетического, транспортного и гуманитарного сотрудничества.
Я временно представляю другое мнение о войне в Украине чем Германия или Великобритания, и не верю в их стратегию. Она неправильная. Она ведет лишь к дальнейшему кровопролитию,
– говорит он.
Как Словакия реагирует на поддержку Украины?
Еще раньше премьер-министр Словакии высказывался о том, что правительство страны не будет оказывать военную помощь Украине. Все из-за того, что он не верит, что войну в России можно завершить силой.
Кроме того, как высказался Фицо, военная помощь не будет способствовать быстрому завершению "конфликта", поэтому Словакия отвергает финансирование оборонных нужд Киева. Другие подходы к миру важнее расходов на оружие, сообщил он.
Известно, что лидеры ЕС согласовали для Украины помощь на уровне 90 миллиардов евро, но Словакия отказалась гарантировать эти средства. К Словакии в этом вопросе присоединились Венгрия и Чехия.