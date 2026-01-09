Какую помощь подготовила Великобритания для Украины?
Подобное заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили во время общения с журналистами в Киеве 9 января, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Сегодня я готов выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск, чтобы в случае подписания мирного соглашения они могли начать развертывание с первого же дня,
– сказал Джон Гили.
Он добавил, что уже в январе страна начинает производство новых ракет-перехватчиков. Они должны противодействовать российским дронам.
Как рассказал Гили, в Великобритании взяли украинскую интеллектуальную собственность и применили современные британские методы производства. Оружие будут выпускать их массово.
Обратите внимание! В Украину его будут поставлять тысячами еженедельно.
О помощи рассказал также министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он написал, что Киев и Лондон подписали в пятницу, 9 января, в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере.
Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности,
– отметил Шмыгаль.
Он заявил, что Великобритания уже сделала весомый вклад в укрепление возможностей страны отражать российский террор. С февраля ожидается производство 1 000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц.
Отдельно обсудили:
- возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;
- перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний;
- усиление защиты украинского моря;
- подготовку к заседанию "Рамштайн", которое состоится в феврале.
Заметьте! В частности вместе с представителями разведки и Генерального штаба проинформировали Джона Гилла о последствиях массированного российского комбинированного. Отмечается, что усиление ПВО и обеспечение боеприпасами к этим системам – ключевой приоритет.
Что еще известно о помощи от Великобритании?
- Напомним, что 9 декабря 2025 года Великобритания расширила список санкций против России санкций против России. Под ограничения попали два физических лица и пять организаций.
- В то же время британские банки выступили против передачи Киеву замороженных активов России. Банкиры страны считают, что кредитные учреждения могут столкнуться с "серьезными юридическими рисками".