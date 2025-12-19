Почему Словакия не будет помогать Украине?

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Политик отметил, что не верит, будто войну России против Украины можно завершить военным путем, поэтому и не видит смысла в финансировании.

Словакия не будет участвовать ни в одном военном кредите для Украины и отвергает дальнейшее финансирование, в частности из ресурсов Словацкой Республики, военных нужд, ведь мы не верим в военное решение этого конфликта,

– отметил Фицо.

По его словам, военная помощь не поможет ускорить завершение конфликта.

Заметьте! Ранее Словакия поддержала "мирный план", кий подготовили Соединенные Штаты. Фицо сказал, что Киев должен принять его, хоть он и в пользу России.

Какую помощь окажет Украине ЕС?

В пятницу лидеры Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, в том числе для финансирования обороны от России в течение следующих двух лет. Однако Словакия не будет участвовать в гарантировании этих средств.

Кредит Украине обеспечат путем заимствований стран блока, вместо предложенного ранее "репарационного кредита" на основе замороженных активов России. Хотя большинство европейских стран за использование миллиардов Кремля, Бельгия и еще несколько государств выступают против, опасаясь ответа Москвы.

Глава Кремля Владимир Путин уже заявил, что возможное изъятие российских активов будет "кражей" и даже больше, и предупредил о серьезных последствиях для ЕС, пишет SkyNews.

Кража – это когда делают тайком... а здесь это делают открыто. Это грабеж... и последствия для грабителей будут очень серьезными,

– заявил Путин.

Стоит знать! Москва судится за свои активы. Центробанк России подал судебный иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear, который хранит большую часть замороженных в Европе миллиардов Москвы.

