Чому Словаччина не допомагатиме Україні?

Про це у п’ятницю заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Політик наголосив, що не вірить, ніби війну Росії проти України можна завершити військовим шляхом, тому й не бачить сенсу у фінансуванні.

Словаччина не братиме участі в жодному військовому кредиті для України й відкидає подальше фінансування, зокрема з ресурсів Словацької Республіки, військових потреб, адже ми не віримо у військове вирішення цього конфлікту,

– зауважив Фіцо.

За його словами, військова допомога не допоможе прискорити завершення конфлікту.

Зауважте! Раніше Словаччина підтримала "мирний план", кий підготували Сполучені Штати. Фіцо сказав, що Київ має прийняти його, хоч він і на користь Росії.

Яку допомогу надасть Україні ЄС?

У п'ятницю лідери Євросоюзу погодили надання України кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, у тому числі для фінансування оборони від Росії протягом наступних двох років. Однак Словаччина не братиме участь у гарантуванні цих коштів.

Кредит Україні забезпечать шляхом запозичень країн блоку, замість запропонованого раніше "репараційного кредиту" на основі заморожених активів Росії. Хоча більшість європейських країн за використання мільярдів Кремля, Бельгія та ще декілька держав виступають проти, остерігаючись відповіді Москви.

Глава Кремля Володимир Путін вже заявив, що можливе вилучення російських активів буде "крадіжкою" і навіть більше, та попередив про серйозні наслідки для ЄС, пише SkyNews.

Крадіжка – це коли роблять потайки… а тут це роблять відкрито. Це грабіж… і наслідки для грабіжників будуть дуже серйозними,

– заявив Путін.

Варто знати! Москва судиться за свої активи. Центробанк Росії подав судовий позов до Арбітражного суду Москви проти бельгійського депозитарію Euroclear, який зберігає більшу частину заморожених у Європі мільярдів Москви.

