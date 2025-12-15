Політик вважає це "абсолютно неможливим". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на його Facebook.
Що нового заявив Фіцо про Україну?
Словацький політик заявив, що ЄС тисне на лідерів держав-членів, нав'язуючи їм обов'язок фінансувати постачання озброєння. Водночас країни, які відмовляються виділяти на це кошти, нібито автоматично стають "поганими".
Окрім того, Фіцо вважає неможливим українське членство в ЄС до 1 січня 2027 року. Для цього потрібна згода всіх членів, однак проти буцімто будуть навіть ті країни, що підтримують Україну у війні.
Україна – це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу,
– переконує прем'єр.
Ба більше, на його думку, Сербія, Чорногорія та Албанія "в сотню разів краще підготовлені" до вступу в ЄС.
Що відомо про прискорений вступ України в ЄС?
Вказані в проєкті мирного плану терміни вступу є надзвичайно швидкими, адже Україна ще не завершила жодного з 36 етапів. Відповідне рішення може суттєво змінити процедуру та потребуватиме перегляду всього процесу з боку ЄС.
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог і проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський розповів, що процес вступу до ЄС дуже бюрократичний. Зокрема, є низка різних процедурних питань, які залежать не тільки від волі Дональда Трампа.
Наразі офіційний процес відкриття кластерів євроінтеграції блокує Угорщина. "Але достеменно ніхто не знає, що не вийде з вето якась інша країна. Можливо, навіть з дружніх до нас урядів", – зауважив експерт.