Політик вважає це "абсолютно неможливим". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на його Facebook.

Що нового заявив Фіцо про Україну?

Словацький політик заявив, що ЄС тисне на лідерів держав-членів, нав'язуючи їм обов'язок фінансувати постачання озброєння. Водночас країни, які відмовляються виділяти на це кошти, нібито автоматично стають "поганими".

Окрім того, Фіцо вважає неможливим українське членство в ЄС до 1 січня 2027 року. Для цього потрібна згода всіх членів, однак проти буцімто будуть навіть ті країни, що підтримують Україну у війні.

Україна – це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу,

– переконує прем'єр.

Ба більше, на його думку, Сербія, Чорногорія та Албанія "в сотню разів краще підготовлені" до вступу в ЄС.

Що відомо про прискорений вступ України в ЄС?