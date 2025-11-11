Що перешкоджає виділенню "репараційної позики" для України?

Водночас прем’єр Словаччини Роберт Фіцо теж нагадав ЄС, що може заблокувати цей план, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Вимоги Бельгії щодо фінансових гарантій стали головною перешкодою використання заморожених російських державних активів. Керівництво Єврокомісії не змогло переконати бельгійський уряд підтримати план під час переговорів у п’ятницю.

А згодом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо додав проблем, ускладнивши спроби ЄС поповнити фінансовий резерв Києва до того, як він спорожніє навесні,

Фіцо заявив словацькому громадському мовнику STVR у неділю, що його країна не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах із вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові витрати України. Його слова демонструють юридичні труднощі, з якими стикається Єврокомісія, намагаючись обійти право вето країн ЄС, дружніх до Кремля, бо це також є однією з головних вимог Бельгії.

Нагадаємо! Комісія працює над правовим механізмом, який дозволив би зберегти російські активи замороженими, доки Москва не завершить війну та не виплатить Україні репарації.

Що буде, якщо "позику" не вдасться погодити?

Без такого механізму Словаччина або Угорщина можуть зірвати всю ініціативу під час чергового перегляду санкцій ЄС. У цьому випадку кошти, отримані від санкцій, можуть повернутися до Москви.

Міністри фінансів ЄС знову обговорюватимуть це питання на зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця, сподіваючись, що Комісія представить офіційний перелік альтернативних варіантів фінансування України, якщо домовитися про використання заморожених російських активів не вдасться. Цей перелік має змусити європейські столиці замислитися: у разі провалу плану з "репараційною" позикою їм доведеться фінансувати Україну з власних бюджетів.

Зверніть увагу! Те саме стосується й Словаччини, чий державний борг улітку сягнув 88,2% ВВП.

Чи розглядає Єврокомісія інші варіанти?

Водночас Єврокомісія шукає інші шляхи, щоб зміцнити фінансову стабільність України та допомогти їй утримувати оборону проти російських військ. Зокрема міністр фінансів Норвегії, Єнс Столтенберг, прибуде до Брюсселя в середу для обговорення фінансових потреб Києва та інших політичних питань.

Економісти та норвезькі політики пропонували, щоб Норвегія – завдяки своєму гігантському суверенному фонду – надала гарантії під репараційну позику. Проте ймовірність цього є низькою.

Комісія також закликає країни ЄС скористатися нещодавньою ініціативою на 150 мільярдів євро – SAFE – створеною для закупівель оборонних контрактів, щоб швидше постачати зброю українським військовим.

Якщо ж цього не станеться, доведеться втручатися самому ЄС – якщо Бельгія, Угорщина та Словаччина не змінять свою позицію,

Лідери ЄС мають зустрітися знову в середині грудня. Але навіть якщо угоду щодо позики буде досягнуто тоді, це вже буде запізно – адже реалізація деяких аспектів вимагатиме схвалення національних парламентів, зокрема у Франції та Німеччині.

Важливо! Затримки на рівні ЄС також впливають на міжнародне фінансування України від останнього кредитора – МВФ. Фонд погодиться надати Києву новий кредит лише тоді, коли буде впевнений у фінансовій стабільності країни, а репараційна позика є ключовим чинником для позитивного рішення.

Нагадаємо, що як альтернатива "репараційним позикам", розглядаються спільні кредити держав ЄС та двостороннє кредитування. Про це пише "Європейська правда".

Основних опцій дві:

перша – це "репараційні позики" на базі заморожених активів Росії; друга – це модель позик, яка передбачає, що держави-члени ЄС будуть брати кредити для фінансування України протягом наступних двох років.

Розглядається також третя модель. Мова йде про двосторонні кредити чи допомогу Україні від окремих держав-членів ЄС, але вона відіграватиме доповнюючу роль.

Зауважте! Модель "репараційних позик" є більш вигідною.

