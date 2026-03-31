Цього разу Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США продовжило дедлайн на місяць. Про це пише Reuters.

Що відомо про продовження терміну для продажу?

США продовжили дедлайн для переговорів щодо продажу закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл". Управління з контролю за іноземними активами вже вчетверте відтермінувало цей процес – цього разу до 1 травня.

Йдеться про активи, вартість яких оцінюється приблизно у 22 мільярди доларів. Вони стали предметом інтересу низки великих міжнародних інвесторів після запровадження санкцій проти російського енергетичного сектору.

Серед потенційних покупців – американська інвестиційна компанія Carlyle, нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron, міжнародний холдинг з Абу-Дабі International Holding Company, а також австрійський інвестор Бернд Бергмайр.

Втім, будь-які угоди щодо цих активів потребуватимуть обов’язкового погодження з OFAC, що фактично дає Вашингтону контроль над процесом продажу.

Чому насправді США гальмують процес продажу?

За даними Reuters, адміністрація США навмисно уповільнює продаж міжнародних активів "Лукойлу". Це робиться для посилення тиску на Росію в контексті можливих переговорів щодо завершення війни проти України.

Зокрема, умови продажу залишаються жорсткими: російська сторона не може отримати жодних авансових платежів. Усі кошти від реалізації активів мають бути розміщені на заморожених рахунках під контролем США. Таким чином, навіть у разі продажу активів Росія фактично не зможе скористатися цими коштами, що обмежує її фінансові можливості.

Ситуацію додатково ускладнює інформація української розвідки, згідно з якою Кремль нібито пропонував США масштабну економічну угоду на суму до 12 трильйонів доларів. У цій потенційній домовленості активи "Лукойлу" можуть бути лише частиною ширших переговорів.

Паралельно з цим у Європі посилюється тиск на Росію. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа закликав Євросоюз не лише терміново затвердити 20-й пакет санкцій, а й уже почати підготовку 21-го, який має бути ще жорсткішим.

Які активи "Лукойлу" виставлені на продаж і чому вони важливі?

Іноземні активи "Лукойлу" охоплюють широкий спектр енергетичної інфраструктури, включно з нафтопереробними заводами, мережею автозаправних станцій та логістичними об’єктами в Європі й інших регіонах. Компанія роками активно інвестувала у міжнародні проєкти, тому її закордонний портфель оцінюється у десятки мільярдів доларів.

Після запровадження санкцій ці активи фактично опинилися під обмеженнями, що значно ускладнило їх використання та управління. Частина з них працює в обмеженому режимі або потребує нових інвесторів для подальшої діяльності.

Для потенційних покупців ці активи становлять інтерес через уже налагоджену інфраструктуру та доступ до ринків, однак ризики залишаються високими через політичну невизначеність. Саме тому переговори тривають довше, ніж очікувалося, а процес продажу контролюється американською владою.

Ключовим фактором є те, що навіть після продажу Росія не зможе вільно розпоряджатися отриманими коштами, оскільки вони залишатимуться замороженими. Це перетворює активи "Лукойлу" не лише на економічний ресурс, а й на інструмент міжнародного тиску.

У підсумку, доля цих активів значною мірою залежить не лише від бізнес-рішень, а й від розвитку геополітичної ситуації та подальших санкційних кроків Заходу.

Що це означає для України?