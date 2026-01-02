Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Роберта Фіцо.

Дивіться також Антиукраїнський блок Угорщини, Чехії і Словаччини: для чого це Орбану і як реагувати Україні

Навіщо Фіцо говорив російською на Новий рік?

Він вітав словаків із Новим роком і з 33-річчям створення сучасної незалежної держави. Саме 1 січня 1993 року Словацька Республіка стала самостійною державою, відділившись від комуністичної Чехословаччини.

Зі Словаччини я надсилаю вітання всьому світу. Кремінська шахта і церква Святого Івана Хрестителя найчастіше визнаються географічним центром Європи. Тому, в дусі моєї зовнішньої політики, я бажаю всім чотирьом сторонам світу тільки найкращого: на заході – англійською Happy New Year, на півдні – італійською Buónanno, на півночі – шведською Godnidur і на сході – російською С Новым годом,

– сказав він.

І тут-таки заявив, що "завжди уникав порожніх слів, фраз, пафосу та самообману".

Прем'єр пояснив: 2026 рік є передвиборчим. У вересні 2027 року в Словаччині мають відбутися парламентські вибори.

На думку Фіцо, його прихильники прагнуть суверенної Словаччини, традиційних цінностей, сильної соціальної держави та свободи слова. А суперники Фіцо нібито хочуть бачити країну "маленькою, слухняною та національно і культурно неідентифікованою, незначною крапкою, підпорядкованою транснаціональним інтересам".

"Ні, не все в Словаччині ідеально. Але об'єктивно ми маємо бачити успіхи та впевнені рішення", – вважає прем'єр.

Він натякнув, що опозиція спробує проводити протести, а соціальна напруга буде посилюватися.

Також Фіцо згадав про війну в Україні.

Особливо прошу вас усіх, щоб ми разом закликали до миру і зробили все для мирного співіснування народів. Мир – це не порожнє, знецінене слово. У наш час мир має бути основою наших зусиль, нашого буття. Бо, як сказав один мудрий чоловік, мир – це не все, але без миру все є нічим. Я буквально вражений легковажністю і розважливістю, з якою багато лідерів ЄС дивляться на безглузде вбивство українців і росіян,

– висловився політик.

Посадовець пригадав замах на себе у 2024 році та вимагав припинити дегуманізуючі напади на громадян, які підтримують чинний уряд.

У 2026 році Фіцо пообіцяв бути політично безкомпромісним "там, де йтиметься про серйозні справи, що стосуються Словаччини та словацьких національних інтересів".

Однією з відповідей на зростаючу напругу він назвав сильні мирні позиції та відмова Словаччини від участі у військовій позиці Україні.

Цікаво, що рівно рік тому Фіцо погрожував українцям через зупинку транзиту газу.