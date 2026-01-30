Профессора американских студий Института Клинтона Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что об этом в Конгрессе США заявил Рубио.

Каким будет второй раунд переговоров?

Лукас отметил, что Госсекретарь США был на слушаниях в Конгрессе и говорил о многих вещах, например о Венесуэле и Гренландии. Когда дело дошло до России и Украины, то Рубио сказал, что Виткофф и Кушнер не будут в Абу-Даби в воскресенье. Позже он сказал, что будут некоторые американские чиновники, но не объяснил, кто именно.

Американцы могут пытаться организовать прямые переговоры между Украиной и Россией. Они отправляют посредников низшего уровня. Как сказал Рубио и подтвердил Кремль, формат переговоров еще не определен. То есть, есть неопределенность, состоятся ли эти переговоры в воскресенье,

– отметил профессор американских студий Института Клинтона.

Он продолжил, что достигнутое "энергетическое перемирие" дает немного времени Кремлю, потому что снимает с него давление американцев. Украине тоже нужно время, потому что граждане наконец смогут поспать ночью и, возможно, выйти из энергетического кризиса. Американцам нужно время, чтобы понять, что происходит.

Что не так с переговорами?

По словам профессора американских студий Института Клинтона, в Европе сейчас происходит самая большая война после 1945 года. Впрочем США на переговорах по ее урегулированию представляют застройщик и зять президента. Здесь нет дипломатов. Это не рецепт для того, как покончить с этим вторжением. Особенно, когда Кремль знает, как манипулировать застройщиком недвижимости и зятем президента.

"Я не знаю, что происходит в Вашингтоне. Украинские чиновники не сядут за стол с россиянами, если больше никого не будет. Уиткоффа и Кушнера не будет. Рубио не сказал, что он будет там. Неизвестно, кто именно из американцев будет. Ранее американцы не очень готовились к таким переговорам. Когда Уиткофф поехал в Кремль встретиться с Путиным, то не имел с собой переводчика", – подчеркнул Лукас.

Он добавил, что после первого раунда переговоров Виткофф заявил, что все идет прекрасно. Они прекрасно пообедали вместе, они прекрасно провели время. Украинский чиновник сказал, что Виткофф ценит, когда люди ведут себя вежливо, и он считает это значительным прогрессом в переговорах. Впрочем, на первом раунде большого продвижения вперед в переговорах не было.

