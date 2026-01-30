Об этом Песков сообщил на выступлении во время брифинга для журналистов.

Смотрите также Песков назвал прогрессом трехсторонние переговоры по Украине

Как отреагировали на странное заявление Кремля?

Песков, комментируя отказ Зеленского проводить встречу с Москвой, заявил, что Путин якобы не просил о встрече. Это заявление полностью противоречит тому, что ранее говорил Путин.

Там напомнили, что инициативу встречи с Зеленским проявлял именно украинский президент. Путин Зеленского никуда не приглашал. Зеленский обратился с просьбой о встрече, и в ответ президент России заявил, что готов провести ее, но только в Москве,

– отметил Песков.

Владимир Зеленский 30 января подтвердил свою готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но отверг, что это может произойти в Москве.

За два дня до этого, 28 января, помощник российского диктатора Юрий Ушаков цинично пригласил президента Украины на переговоры в Москву, утверждая, что Владимир Путин якобы не отказывается от прямых контактов с украинским лидером.

Также на конференции обсуждался вопрос ЗАЭС. Представитель Кремля сказал, что уже слышал, что украинская сторона не готова идти на любые компромиссы по Запорожской атомной станции. Он отметил, что эти заявления были замечены и учтены, при этом добавил, что Запорожская атомная станция уже более двух лет находится под контролем России.

Что известно о мирных переговорах между Украиной и Россией?