Про це Пєсков повідомив на виступі під час брифінгу для журналістів.

Як відреагували на дивну заяву Кремля?

Пєсков, коментуючи відмову Зеленського проводити зустріч із Москвою, заявив, що Путін нібито не просив про зустріч. Ця заява повністю суперечить тому, що раніше казав Путін.

Там нагадали, що ініціативу зустрічі з Зеленським проявляв саме український президент. Путін Зеленського нікуди не запрошував. Зеленський звернувся з проханням про зустріч, і у відповідь президент Росії заявив, що готовий провести її, але лише в Москві,

– зазначив Пєсков.

Володимир Зеленський 30 січня підтвердив свою готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але відкинув, що це може статися в Москві.

За два дні до цього, 28 січня, помічник російського диктатора Юрій Ушаков цинічно запросив президента України на переговори до Москви, стверджуючи, що Володимир Путін нібито не відмовляється від прямих контактів з українським лідером.

Також на конференції було обговорено питання ЗАЕС. Речник Кремля сказав, що вже чув, що українська сторона не готова йти на будь-які компроміси щодо Запорізької атомної станції. Він наголосив, що ці заяви були помічені та враховані, при цьому додав, що Запорізька атомна станція вже понад два роки перебуває під контролем Росії.

Що відомо про мирні переговори між Україною та Росією?