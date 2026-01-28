Про це повідомили у російському РБК.

Дивіться також Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним, – Сибіга

Як Пєсков прокоментував тристоронні переговори в Абу-Дабі?

Речник Путіна Дмитро Пєсков 28 січня заявив, що тристоронні зустрічі Росії, США та України в Абу-Дабі є позитивним знаком. За його словами, обговорюється цілий ряд питань, що "можна загалом вважати прогресом".

Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу,

– наголосив Пєсков.

Він також підтвердив, що переговори будуть продовжуватися.

Позавчора Пєсков говорив протилежне