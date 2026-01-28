Про це повідомили у російському РБК.
Дивіться також Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним, – Сибіга
Як Пєсков прокоментував тристоронні переговори в Абу-Дабі?
Речник Путіна Дмитро Пєсков 28 січня заявив, що тристоронні зустрічі Росії, США та України в Абу-Дабі є позитивним знаком. За його словами, обговорюється цілий ряд питань, що "можна загалом вважати прогресом".
Але далі все залежатиме від конструктивізму співрозмовників. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу,
– наголосив Пєсков.
Він також підтвердив, що переговори будуть продовжуватися.
Позавчора Пєсков говорив протилежне
26 січня Пєсков заявив, що відбувається надзвичайно складний переговорний процес із важким порядком денним. Він казав, що сам факт початку переговорів і їхній "конструктивний тон" можна оцінювати позитивно.
Проте він казав, що очікувати на якусь "високу результативність" марно, адже це лише початок подібних контактів.