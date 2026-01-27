Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".

Чи дійсно Зеленський може зустрітись із Путіним?

За словами міністра, у переговорному процесі досі залишаються питання, у яких сторони не можуть досягти згоди. Йдеться, зокрема, про території України та майбутній контроль над Запорізькою АЕС. Росіяни не відступають від свого максималістського прагнення отримати Донбас, а Київ не згодний на територіальні поступки.

Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати,

– повідомив Сибіга.

До слова, на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі 23 та 24 січня Росія запропонувала Україні компроміс у вигляді поділу контролю над Запорізькою АЕС.

Водночас сам міністр не вбачає необхідності у зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він наголосив, що наразі немає потреби створювати паралельні треки для перемовин.

"Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне",

– сказав Сибіга.

Крім того, дипломат зауважив, що переговорні команди провели предметні розмови щодо умов припинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.

