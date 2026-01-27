Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".
Чи дійсно Зеленський може зустрітись із Путіним?
За словами міністра, у переговорному процесі досі залишаються питання, у яких сторони не можуть досягти згоди. Йдеться, зокрема, про території України та майбутній контроль над Запорізькою АЕС. Росіяни не відступають від свого максималістського прагнення отримати Донбас, а Київ не згодний на територіальні поступки.
Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати,
– повідомив Сибіга.
До слова, на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі 23 та 24 січня Росія запропонувала Україні компроміс у вигляді поділу контролю над Запорізькою АЕС.
Водночас сам міністр не вбачає необхідності у зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Він наголосив, що наразі немає потреби створювати паралельні треки для перемовин.
"Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне",
– сказав Сибіга.
Крім того, дипломат зауважив, що переговорні команди провели предметні розмови щодо умов припинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.
Що відомо про перебіг перемовин в Абу-Дабі?
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що тристороння зустріч Росії, України та США в Абу-Дабі має історичне значення та позитивно оцінила прогрес сторін на шляху до миру.
Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі делегацій в Об'єднаних Арабських Еміратах заявив, що кількість спірних моментів у переговорному процесі скоротилася.
Окрему увагу сторони приділили ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролем російських військ із 2022 року. Москва запропонувала поділити електроенергію, що виробляється на ЗАЕС, між Україною та Росією.