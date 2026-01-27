Про це повідомляють джерела видання Kyiv Independent.

Як Росія змінила свою риторику за зачиненими дверима?

За даними джерел, американські чиновники, які ведуть перемовини із Росією, вважають, що поза публікою російська сторона поводиться більш прагматично та м'яко, ніж це виглядає із заяв Кремля.

Москва часто використовує свою жорстку риторику до та після раундів переговорів, аби повторити чи загострити свої максималістські вимоги щодо України. Однак, американська сторона стверджує, що за "зачиненими дверима" переговорні групи Росії працюють значно гнучкіше.

Водночас один український чиновник зазначив, що команда США оцінює переговори "дуже специфічним чином" – навіть елементарна ввічливість під час спілкування розглядається як позитивний сигнал.

Попри "позитивні зміни" в риториці, Росія продовжує тиснути, мовляв, "немає сенсу сподіватися" на врегулювання війни, якщо Київ не виконає максималістських територіальних вимог Москви. А також вимагати відставки Володимира Зеленського. Однак і ці вислови американський чиновник пропонує ігнорувати, адже вони нібито є лише стратегією закріплення публічних позицій, а не відображенням суті перемовин.

Президент Путін однозначно заявив, що хоче побачити дипломатичне врегулювання цієї угоди. Ми хочемо повірити йому на слово,

– додав американський посадовець.

Як минули перемовини в Абу-Дабі?

За словами джерела, під час зустрічей 23 та 24 січня в Еміратах було видно значне покращення в комунікації делегацій. Представники країн зробили спільну обідню перерву другого дня, продовжуючи обговорення, однак уже в неформальній обстановці. Чиновник додав: "Всі виглядали майже як друзі".

Посадовці ОАЕ нібито також оцінили атмосферу на перемовинах як "позитивну та конструктивну".

Чи дійсно можна довіряти Росії?

Експертка з питань відносин між США та Росією Олександра Філіппенко зауважила, що представники США під час переговорів із Володимиром Путіним, колишнім офіцером КДБ, часто "схильні до введення в оману".

Вона нагадала саміт 2001 року, коли тодішній президент США Джордж Буш заявив, що дивлячись Путіну "в очі" відчув його щирість. Пізніше цей епізод став символом того, як Захід недооцінив справжні наміри російського лідера.

Чи є прогрес у перемовинах в Абу-Дабі?