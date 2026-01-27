Об этом сообщают источники издания Kyiv Independent.

Смотрите также Политолог назвал ключевое отличие переговоров в Абу-Даби от предыдущих встреч

Как Россия изменила свою риторику за закрытыми дверями?

По данным источников, американские чиновники, которые ведут переговоры с Россией, считают, что вне публики российская сторона ведет себя более прагматично и мягко, чем это выглядит из заявлений Кремля.

Москва часто использует свою жесткую риторику до и после раундов переговоров, чтобы повторить или обострить свои максималистские требования по Украине. Однако, американская сторона утверждает, что за "закрытыми дверями" переговорные группы России работают значительно гибче.

В то же время один украинский чиновник отметил, что команда США оценивает переговоры "очень специфическим образом" – даже элементарная вежливость во время общения рассматривается как положительный сигнал.

Несмотря на "позитивные изменения" в риторике, Россия продолжает давить, мол, "нет смысла надеяться" на урегулирование войны, если Киев не выполнит максималистских территориальных требований Москвы. А также требовать отставки Владимира Зеленского. Однако и эти высказывания американский чиновник предлагает игнорировать, ведь они якобы являются лишь стратегией закрепления публичных позиций, а не отражением сути переговоров.

Президент Путин однозначно заявил, что хочет увидеть дипломатическое урегулирование этого соглашения. Мы хотим поверить ему на слово,

– добавил американский чиновник.

Как прошли переговоры в Абу-Даби?

По словам источника, во время встреч 23 и 24 января в Эмиратах было видно значительное улучшение в коммуникации делегаций. Представители стран сделали совместный обеденный перерыв второго дня, продолжая обсуждение, однако уже в неформальной обстановке. Чиновник добавил: "Все выглядели почти как друзья".

Чиновники ОАЭ якобы также оценили атмосферу на переговорах как "позитивную и конструктивную".

Действительно ли можно доверять России?

Эксперт по вопросам отношений между США и Россией Александра Филиппенко отметила, что представители США во время переговоров с Владимиром Путиным, бывшим офицером КГБ, часто "склонны к введению в заблуждение".

Она напомнила саммит 2001 года, когда тогдашний президент США Джордж Буш заявил, что глядя Путину "в глаза" почувствовал его искренность. Позже этот эпизод стал символом того, как Запад недооценил истинные намерения российского лидера.

Есть ли прогресс в переговорах в Абу-Даби?