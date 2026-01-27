Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що головна зміна саме в підході до перемовин. За його словами, цього разу процес виглядає серйознішим, а ключові протиріччя проявилися одразу, тому швидких рішень чекати не варто.

Дивіться також Трамп дуже поспішає: до якої події США хочуть укласти угоду про мир в Україні

Переговори в Абу Дабі відрізняються від попередніх зустрічей

Цей раунд в Абу Дабі, за словами Фесенка, вирізнявся не заявами для камер, а самим форматом. Він пояснив, що цього разу сторони приїхали не робити картинку для Трампа чи Путіна, а вести робочу розмову по суті, з фокусом на військово політичні питання.

Зараз це була не імітація, це не те що було в Стамбулі. Ні, зараз це все серйозне,

– зауважив Фесенко.

Він наголосив, що на серйозність вказує склад делегацій і рівень учасників, зокрема присутність воєнних експертів і високопоставлених військових керівників з усіх трьох сторін. Водночас він пояснив, що не було великих очікувань, що вже перша зустріч дасть конкретний результат, бо стартові раунди зазвичай потрібні, щоб сторони звірили позиції, перевірили тактику і зрозуміли межі можливого.

Перші раунди переговорів дуже рідко приносять конкретний результат,

– наголосив політолог.

Він описав цей етап як перевірку боєм, яка дає досвід і задає правила гри на майбутнє. На його думку, справжня боротьба за рішення почнеться далі, коли сторони або перейдуть до тем, де можливі поетапні домовленості, або загрузнуть у найбільш конфліктних пунктах порядку денного.

Донбас стає головною перепоною на переговорах

Фесенко пояснив, що головний вузол суперечностей проявився одразу в питанні Донбасу. Росія, за його словами, наполягає на односторонньому виведенні українських військ, і саме довкола цього американська сторона намагалася шукати варіанти компромісів. Україна ж демонструвала готовність говорити про компромісні рішення, але не про схему, де поступки робить лише Київ.

Ключова вимога Росії, щоб Україна вивела свої війська з Донбасу в односторонньому порядку. А американці частково підтримали цю ідею, але пропонували різні варіанти компромісів,

– зауважив Фесенко.

Він додав, що через такі стартові позиції результат першого раунду був прогнозованим. Йшлося радше про звірку підходів і перевірку, де проходять межі, а не про готовий пакет рішень. Водночас він наголосив, що для України принципово, аби компроміси були реальними і взаємними, а не декоративними, коли Росія зберігає максимум вимог і отримує виграш за замовчуванням.

Українська сторона демонструвала готовність до компромісів, але так, щоб це були реальні компроміси, а не симуляція, де виграти могла тільки Росія,

– пояснив політолог.

На його думку, якщо порядок денний і надалі буде зациклений лише на Донбасі, переговори з часом упруться в глухий кут. Перспектива може з'явитися тоді, коли сторони перейдуть до тем, у яких можливі поетапні домовленості, зокрема до обговорення поетапного припинення вогню, а чутливіші питання залишать на пізніші раунди.

Чому Трамп уже не женеться за дедлайнами і скільки триватимуть переговори?

Фесенко звернув увагу, що історія з дедлайнами вже показала свою слабкість. Річниця другого терміну Трампа, до якої нібито хотіли встигнути з домовленістю, минула без результату, і це, за його словами, лише підтвердило: встановити дату легко, а виконати її майже неможливо, коли ти не контролюєш позиції всіх учасників.

Думаю, що він сам вже добре розуміє, що дедлайни це пастка. Легко їх поставити, але важко виконати,

– зауважив політолог.

Він додав, що нинішній процес більше схожий не на фінішну пряму, а на довгий чемпіонський бій, де перші раунди потрібні, щоб сторони придивилися одна до одної. У такому форматі, за його оцінкою, важливіше не ловити "останню милю", а готуватися до тривалого торгу, який може розтягнутися на тижні або навіть місяці.

Я б порівнював ці переговори з багатораундовим чемпіонським боксерським двобоєм. Оце перші раунди,

– пояснив Фесенко.

У підсумку він залишився скептичним щодо швидкого результату і наголосив, що без зміни порядку денного прориву не буде. На його думку, в найближчі тижні конкретних рішень чекати не варто, а переговори або підуть по колу через Донбас, або поступово перейдуть до тем, де можливі часткові домовленості.

Що відомо про хід мирних переговорів?