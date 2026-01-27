Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".
Действительно ли Зеленский может встретиться с Путиным?
По словам министра, в переговорном процессе до сих пор остаются вопросы, в которых стороны не могут достичь согласия. Речь идет, частности, о территории Украины и будущем контроле над Запорожской АЭС. Россияне не отступают от своего максималистского стремления получить Донбасс, а Киев не согласен на территориальные уступки.
Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать,
– сообщил Сибига.
К слову, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 23 и 24 января Россия предложила Украине компромисс в виде разделения контроля над Запорожской АЭС.
В то же время сам министр не видит необходимости во встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что пока нет необходимости создавать параллельные треки для переговоров.
"Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не ко времени, не нужно",
– сказал Сибига.
Кроме того, дипломат отметил, что переговорные команды провели предметные разговоры об условиях прекращения огня, порядке мониторинга или верификации перемирия.
Что известно о ходе переговоров в Абу-Даби?
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что трехсторонняя встреча России, Украины и США в Абу-Даби имеет историческое значение и положительно оценила прогресс сторон на пути к миру.
Президент Владимир Зеленский по итогам встречи делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах заявил, что количество спорных моментов в переговорном процессе сократилось.
Отдельное внимание стороны уделили ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск с 2022 года. Москва предложила поделить электроэнергию, вырабатываемую на ЗАЭС, между Украиной и Россией.