Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

По словам министра, в переговорном процессе до сих пор остаются вопросы, в которых стороны не могут достичь согласия. Речь идет, частности, о территории Украины и будущем контроле над Запорожской АЭС. Россияне не отступают от своего максималистского стремления получить Донбасс, а Киев не согласен на территориальные уступки.

Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать,

– сообщил Сибига.

К слову, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 23 и 24 января Россия предложила Украине компромисс в виде разделения контроля над Запорожской АЭС.

В то же время сам министр не видит необходимости во встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что пока нет необходимости создавать параллельные треки для переговоров.

"Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не ко времени, не нужно",

– сказал Сибига.

Кроме того, дипломат отметил, что переговорные команды провели предметные разговоры об условиях прекращения огня, порядке мониторинга или верификации перемирия.

