Об этом помощник кремлевского диктатора заявил в комментарии для российского журналиста.
Как в Кремле представляют себе встречу Зеленского и Путина?
Ушаков отметил, что предложение о возможных переговорах между Путиным и Зеленским ранее озвучивал Дональд Трамп, призывая российскую сторону рассмотреть такой вариант.
Путин неоднократно повторял, что Зеленский всегда может прибыть в Москву, если есть настоящая готовность к диалогу,
– подчеркнул помощник президента России.
Политик также вызывающе подчеркнул важность результативности таких контактов, ведь, по его словам, любые потенциальные встречи на высшем уровне должны быть направлены исключительно на достижение реальных и положительных результатов для обеих сторон.
Отметим, по информации агентства Reuters со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне отмечают, что для получения гарантий безопасности Украина должна подписать мирное соглашение с Россией.
Что говорят о переговорах в Украине, России и США?
Дональд Трамп выразил мнение, что война в Украине близка к своему логическому завершению, акцентируя на необходимости дипломатического решения ситуации. Так, глава Белого дома в очередной раз стремится напомнить о своей миссии миротворца.
Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал трехсторонние консультации с участием Украины, Соединенных Штатов и России как существенный шаг вперед в диалоге. По его словам, на повестке дня стоит широкий спектр тем, а российская сторона якобы продолжает демонстрировать готовность к продолжению переговоров.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поделился ключевыми аспектами заключения мирного соглашения. Он отметил, что комплексный мирный план, который охватывает 20 ключевых пунктов, предусматривает подписание отдельных документов: один – между Киевом и Вашингтоном, другой – между Москвой и Вашингтоном.