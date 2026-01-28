Об этом помощник кремлевского диктатора заявил в комментарии для российского журналиста.

Как в Кремле представляют себе встречу Зеленского и Путина?

Ушаков отметил, что предложение о возможных переговорах между Путиным и Зеленским ранее озвучивал Дональд Трамп, призывая российскую сторону рассмотреть такой вариант.

Путин неоднократно повторял, что Зеленский всегда может прибыть в Москву, если есть настоящая готовность к диалогу,

– подчеркнул помощник президента России.

Политик также вызывающе подчеркнул важность результативности таких контактов, ведь, по его словам, любые потенциальные встречи на высшем уровне должны быть направлены исключительно на достижение реальных и положительных результатов для обеих сторон.

Отметим, по информации агентства Reuters со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне отмечают, что для получения гарантий безопасности Украина должна подписать мирное соглашение с Россией.

Что говорят о переговорах в Украине, России и США?